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التعليم العالي: توفير فرص للطلاب للحصول على الماجستير في اليابان - أخبار كلمتك

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التعليم العالي: توفير فرص للطلاب للحصول على الماجستير في اليابان - أخبار كلمتك

التعليم العالي: توفير فرص للطلاب للحصول على الماجستير في اليابان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 02:02 مساءً - أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي (ممثلا في الإدارة المركزية للبعثات)، بالشراكة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)  عن إطلاق برامج المبادرة المصرية اليابانية للتعليم "EJEP"  للعام الأكاديمي 2024 /2025، والتي تهدف إلى توفير فرص للطلاب المصريين للحصول على درجة الماجستير من إحدى المؤسسات التعليمية في اليابان، حيث تستمر مدة الدراسة عامين كحد أقصى، في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية دعم الباحثين وتعزيز جودة البحث العلمي،

وأوضح الإعلان أن باب التقديم مفتوح أمام معاوني هيئة التدريس بكليات التربية في الجامعات المصرية، بالإضافة إلى المراكز البحثية والمدرسين، والعاملين بوزارة التربية والتعليم، والهيئات التابعة لها، وذلك وفقًا لما هو مدرج في خطة البعثات.

وتم فتح باب التقديم للراغبين في التقدم إلكترونيًا، خلال الفترة من (20 أكتوبر الجاري، وحتى 28 نوفمبر القادم)، وذلك عبر المنصة الخاصة بالإدارة المركزية للبعثات.

وأوضح الإعلان أن برامج المبادرة المصرية اليابانية تتيح التقدم للحصول على درجة الماجستير في مجال التعليم، وأنظمة التوكاتسو، وإعداد المناهج وطرق التدريس.

وللاطلاع على كافة شروط التقدم، والأوراق المطلوبة، يمكن الرجوع للموقع الخاص بالإدارة المركزية للبعثات، أو الاستفسار عن طريق البريد الإلكتروني: 

جدير بالذكر أن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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