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نائب رئيس اتحاد نقابات العمال: حزمة جديدة للحماية الاجتماعية وزيادة المرتبات والمعاشات قريبا - أخبار كلمتك

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نائب رئيس اتحاد نقابات العمال: حزمة جديدة للحماية الاجتماعية وزيادة المرتبات والمعاشات قريبا - أخبار كلمتك

نائب رئيس اتحاد نقابات العمال: حزمة جديدة للحماية الاجتماعية وزيادة المرتبات والمعاشات قريبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 01:47 مساءً - أكد مجدي البدوي نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع كل ما يتعلق  بالمواطن المصري ويلمس معاناته مع موجة الغلاء التي أصابت كل جوانب الحياة ومستلزمات المعيشة. 

وأضاف البدوي أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي تؤكد ذلك، وأن القيادة السياسية تضع محدودي الدخل أمام نصب أعينها.

 

وتوقع البدوي أن تصدر الحكومة حزمة جديدة من قرارات الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة تتمثل في زيادة المعاشات والأجور بالقطاعين العام والخاص وتمديد جدول زيادة أسعار المحروقات عن الفترة المقررة له خلال الـ ٦ شهور المقبلة.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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