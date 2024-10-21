مدبولي يتابع مع رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ملفات العمل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 01:47 مساءً - التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، لمتابعة عددٍ من ملفات عمل المركز.

وعرض اللواء ناصر فوزي موقف تخصيص الأراضي لتنفيذ المشروعات في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، حيث أوضح أن الفترة مُنذ عام 2022 وحتى الآن؛ شهدت تخصيص مساحة تزيد على 40 ألف كم2 لتنفيذ مشروعات في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، من بينها تخصيص 4 قطع شرق وغرب النيل، و6 قطع غرب سوهاج وأسوان، وأراضٍ لتنفيذ محطتي كهرباء فارس وبنبان ومحطة طاقة شمسية، ومشروع بنبان لإنتاج الميثانول والأمونيا، وكذا امتداد بنبان لإنتاج الميثانول والأمونيا، ومشروع الطاقة الجديدة والمتجددة بالوادي الجديد.

واستعرض رئيس المركز الموقف التنفيذي للمشروعات قيد الدراسة حاليًا، والتي تتضمن إنشاء محطات توليد الكهرباء بطاقة الرياح في مناطق غرب خليج السويس، وإقامة محطة طاقة شمسية بنجع حمادي بمحافظة قنا، وغيرها.

كما تناول العرض دراسة أوجه استغلال الأراضي التي تم استردادها خلال موجات إزالة التعديات على أراضي الدولة، وذلك للاستفادة منها في تنفيذ عدد من المشروعات القومية والتنموية ومشروعات النفع العام ومشروعات ضمن المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة.

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