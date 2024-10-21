النواب يرفض مقترح «أبو العلا» بإضافة بند إلى اختصاصات المجلس الوطني للتعليم - أخبار كلمتك

وزير الاتصالات: تسارع الابتكارات بتقنيات الذكاء الاصطناعي جعلها قاسما مشتركا للتنمية - أخبار كلمتك

وزير الاتصالات: تسارع الابتكارات بتقنيات الذكاء الاصطناعي جعلها قاسما مشتركا للتنمية - أخبار كلمتك

وزيرة التخطيط تستقبل نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" - أخبار كلمتك

وزيرة التخطيط تستقبل نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" - أخبار كلمتك

شعبة النقل تطالب بإنشاء خطوط ملاحية لنقل الهيدروجين الأخضر لجميع دول العالم - أخبار كلمتك

شعبة النقل تطالب بإنشاء خطوط ملاحية لنقل الهيدروجين الأخضر لجميع دول العالم - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال وانخفاض الجوافة في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال وانخفاض الجوافة في سوق العبور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - توم كروز يخوض مغامرة مليئة بالمخاطر في «المهمة المستحيلة-الحساب الأخير» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - توم كروز يخوض مغامرة مليئة بالمخاطر في «المهمة المستحيلة-الحساب الأخير» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - في أسبوعه الأول.. تعرف على إجمالي إيرادات فيلم «الهوى سلطان» لـ منة شلبي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - في أسبوعه الأول.. تعرف على إجمالي إيرادات فيلم «الهوى سلطان» لـ منة شلبي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ليلى علوي تثير تفاعل الجمهور برقصتها في آخر أيام تصوير «المستريحة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ليلى علوي تثير تفاعل الجمهور برقصتها في آخر أيام تصوير «المستريحة» - أخبار كلمتك

الإسكان: جارٍ تنفيذ أعمال الكهرباء والطرق وتنسيق الموقع لأكثر من 7 آلاف وحدة سكنية - أخبار كلمتك

الإسكان: جارٍ تنفيذ أعمال الكهرباء والطرق وتنسيق الموقع لأكثر من 7 آلاف وحدة سكنية - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:43 - ارتفاع طفيف في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 13 نوفمبر - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:43 - ارتفاع طفيف في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 13 نوفمبر - أخبار كلمتك

“الأولمبية” تحسم مصير قائمة المرشحين في انتخابات اتحاد كرة اليد - أخبار كلمتك

“الأولمبية” تحسم مصير قائمة المرشحين في انتخابات اتحاد كرة اليد - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

النواب يرفض مقترح «أبو العلا» بإضافة بند إلى اختصاصات المجلس الوطني للتعليم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
النواب يرفض مقترح «أبو العلا» بإضافة بند إلى اختصاصات المجلس الوطني للتعليم - أخبار كلمتك

النواب يرفض مقترح «أبو العلا» بإضافة بند إلى اختصاصات المجلس الوطني للتعليم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 01:26 مساءً - ناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بشأن إضافة بند 10 إلى اختصاصات المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي.

وطالب النائب خلال الجلسة العامة، إضافة بند نصه كالتالي: متابعة السياسيات والخطط الصادرة من المجلس وإصدار التقارير الدورية.

وبرر أبو العلا، مقترحه قائلا: الأمانة الفنية للمجلس تقوم بمتابعة الخطط الاستراتيجية، ولا يوجد بند في اختصاصات المجلس نفسه أن يقوم بالمتابعة قبل إصدار التقرير.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه قد يكون للمتابعة سياسة لها أثر تشريعي وتحتاج إلى التعديل، متابعا: يجب أن يكون هذا المجلس على علم بقراراته ومتابعة أثره على المجتمع.

من جانبه عقب الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، قائلا: المقترح محترم من النائب أيمن أبو العلا، إلا أنه مستغرق في المادة الخامس من مشروع القانون، بمتابعة القرارات.

ورفض مجلس النواب، المقترح المقدم من النائب أيمن أبو العلا، بعد توضيح رئيس لجنة التعليم.

اقرأ أيضاً
مجلس النواب يوافق على المادة 3 من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم

رئيس مجلس النواب يحيل بيان وزير التموين إلى لجنة الشئون الاقتصادية

رئيس مجلس النواب يحيل 5 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق