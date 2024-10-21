بسبب مخلفات مذنب، شهب الجباريات تزين السماء الليلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 01:25 مساءً - أكد الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أن زخة شهب الجباريات تزين سماء الليلة 21 أكتوبر وهي من الزخات الشهابية المتوسطة، حيث يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهابا في الساعة عند الذروة.

السماء فى أكتوبر.. كسوف حلقى للشمس.. ظهور خاص لقمر الصيد.. المريخ يقترن بالنجم بولوكس.. شهب الجباريات تزين ليلة 21.. والزهرة يقترن بأنتاريس في مشهد جمالي نادر، زخة شهب البرشاويات تزين سماء وادى الحيتان (صور)

شهب الجباريات

وتأتي شهب الجباريات نتيجة دخول الأرض في مخلفات غبار مذنب هالي Halley التي تدخل الغلاف الجوي الأرضي وتحترق فيه في صورة شهب.

وأفضل مشاهدة ستكون من مكان مظلم تماما بعيدا عن ضوء المدينة بعد منتصف الليل، ولكن قد يحجب ضوء القمر الأحدب بعض الشهب الخافتة في تلك الليلة.

وتسقط الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة الجبار Orion وهو سبب تسميتها، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر في السماء.

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