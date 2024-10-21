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مراجعة موقف مصر مع صندوق النقد الدولي.. أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال المؤتمر العالمي للسكان - أخبار كلمتك

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مراجعة موقف مصر مع صندوق النقد الدولي.. أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال المؤتمر العالمي للسكان - أخبار كلمتك

مراجعة موقف مصر مع صندوق النقد الدولي.. أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال المؤتمر العالمي للسكان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 01:10 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، في حال أدى البرنامج إلى ضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس.

وقال الرئيس السيسي، خلال مشاركته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أمس الأحد: «إن مصر نفذت برنامجا للإصلاح الاقتصادي عام 2016، نجحت فيه بجهدها».

وأوضح، أن البرنامج الحالي يطبق في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة الصعوبة، لها تأثيرات سلبية للغاية على العالم كله، وهناك ركود اقتصادي محتمل في السنوات القليلة المقبلة.

وأضاف: «نحن جزء من اقتصاد العالم، وبرنامجنا يجب أن يضع في الاعتبار التحديات ونقول إننا فقدنا 7 إلى 8 مليارات دولار خلال الـ10 أشهر الماضية، وهذا الأمر يحتمل استمراره لعام مقبل نتيجة التداعيات»، مشيرًا إلى أنه يجب مراجعة الموقف من الاتفاق إذا كان الوضع الراهن سيسبب ضغطا على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس.

أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال المؤتمر العالمي للسكان

- برنامج الإصلاح الاقتصادي يتم تنفيذه في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية شديدة الصعوبة.

- مصر جزء من اقتصاد العالم ولا بد من وضع التحديات التي تواجه العالم في الاعتبار.

- فقدنا حوالى من 6 إلى 7 مليارات دولار خلال آخر 10 شهور فقط بسبب الأحداث في المنطقة.

- لا بد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي إذا كانت التحدي سيجعلنا نضغط بشكل لا يتحمله الناس.

- مصر لديها تجربة ناجحة في تحويل المحنة إلى منحة.

- خرجنا من أحداث عام 2011 بظرف اقتصادي صعب وعدم استقرار أمني.

- الدولة تعاملت مع الأزمات باعتبارها فرصا حقيقية للنجاح.

- فيروس سي وقوائم الانتظار كانت من أكبر الأزمات على المستوى الصحي.

- الدولة نفذت مسحا صحيا كاملا للمواطنين على هامش علاج فيروس سي.

- القضاء على فيروس سي أصبح تاريخا نتيجة تحرك الدولة بشكل فعال.

- خرجنا من أزمة فيروس سي بدولة بفضل الله خالية من الفيروس بعد أن كانت من أكثر دول العالم إصابة به.

- عملنا على توفير فرص عمل لمواجهة البطالة.

- نسبة البطالة انخفضت لـ6.5% وواجهنا تحدى النمو السكاني بشكل جيد

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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