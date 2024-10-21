السيسي وبن زايد في المقدمة، تعرف على أسماء القادة المشاركين في قمة البريكس 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 01:09 مساءً - تنطلق بمدينة كازان الروسية غدا الثلاثاء قمة تجمع البريكس التى تعقد خلال الفترة من 22 حتى 24 أكتوبر 2024، بمشاركة 32 دولة فى القمة من بينها 24 دولة ستكون ممثلة على مستوى القادة.

ومن المقرر مشاركة رؤساء مصر، وروسيا، والبرازيل، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا، وعدد من قادة وزعماء الدول التى انضمت مؤخرًا للتجمع حيث أكدت 38 دولة مشاركتها في القمة منها 24 دولة سيمثلها رؤساؤه، أما 8 دول فسيمثلها مسؤولون رفيعوا المستوى.

ووفقا لمساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف فإن 24 زعيما ووزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان سيشاركون في القمة:

الرئيس عبد الفتاح السيسي - الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان - رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد - الرئيس الصيني شي جين بينغ - رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي - رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا - الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان - رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان -الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو - الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف -رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف - رئيس قرغيزستان صدر جباروف - رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف - رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون - رئيس تركمانستان سردار بيردي محمدوف - الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - رئيس منغوليا أوخناغين هورالسوخ - رئيس بوليفيا لويس آرسي - الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل - الرئيس الفلسطيني محمود عباس - رئيس لاوس ثونجلون سيسوليث - رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو - رئيس جمهورية صرب البوسنة والهرسك ميلوراد دوديك - الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش -رئيسة بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس ديلما روسيف فضلا عن والأمناء العامون لمنظمة شنغهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وتضم مجموعة "بريكس" البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى جانب الدول التي انضمت حديثا للمجموعة وتشمل مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية وإيران وإثيوبيا.

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