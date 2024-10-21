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وزيرة التضامن تبحث مع سفير قطر بالقاهرة سبل التعاون - أخبار كلمتك

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وزيرة التضامن تبحث مع سفير قطر بالقاهرة سبل التعاون - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن تبحث مع سفير قطر بالقاهرة سبل التعاون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 12:53 مساءً -  استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، طارق علي، سفير دولة قطر لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية والوفد المرافق له، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ورحبت وزيرة التضامن الاجتماعي بزيارة السفير القطري، والوفد المرافق له، مشيرة إلى تميز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وكذلك التعاون المتميز بين وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر في  إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين.

 

وتناول اللقاء بحث الترتيبات والاستعدادات للمؤتمر الدولي الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة نهاية الشهر الجاري في إطار الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، وذلك تحت عنوان " الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة"، والذي يشهد مشاركة دولية كبيرة.

ومن المقرر أن تشارك وزيرة التضامن الاجتماعي كمتحدث في فعاليات الجلسة الحوارية رفيعة المستوى تحت عنوان " تعزيز استقرار المؤسسة الزوجية انطلاقًا من الأدلة العلمية والشراكة البحثية لدعم السياسات والبرامج التدخلية"، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي.

كما تطرق اللقاء إلى بحث  تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات العمل الاجتماعي والتنموي بين البلدين، وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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