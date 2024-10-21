7 إصابات والاتهامات تشير إليه.. القصة الكاملة لحريق مطعم صبحي كابر في القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 12:26 مساءً - حريق مطعم صبحي كابر.. ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الماضية عبر محركات البحث جوجل، عن حريق مطعم صبحي كابر في القاهرة الذي نشب مساء أمس الأحد 20 أكتوبر.

القصة الكاملة لحريق مطعم صبحي كابر

بدأ حريق هائل في مطعم صبحي كابر الموجود في منطقة روض الفرج بالقاهرة مساء أمس الأحد 20 أكتوبر، بتصاعد الأدخنة من الطوابق العليا للمطعم، مما أسفر عن خسائر مادية كبيرة.

الأجهزة الأمنية تتلقى بلاغ بحريق مطعم صبحي كابر

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق مطعم صبحي كابر في روض الفرج، وقامت الإدارة الأمنية للحماية المدنية، بدفع بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان حريق مطعم صبحي كابر، للسيطرة على الحريق.

إصابة 7 بالاختناق في حريق مطعم صبحي كابر

وفرضت أجهزة الأمن نطاقا أمنيا حول مطعم صبحي كابر، وتم تحرير محضر بالواقعة للكشف عن الملابسات، ونتج عن حريق مطعم صبحي كابر، إصابة 7 أشخاص بحالة اختناق، واحتراق الطابق الثالث من مطعم صبحي كابر.

كواليس حريق مطعم صبحي كابر

وكشف الحاج هشام المالك الجديد لمطعم صبحي كابر، عن كواليس حريق مطعم صبحي كابر، موضحًا أن الحريق نشب في مطبخ المطعم الموجود في الطابق الثالث حوالي الساعة الرابعة عصرًا، واستمر الحريق لمدة ربع ساعة.

نشوب حريق مطعم صبحي كابر

وأكمل المالك الجديد، حديثه قائلا إن العاملين بالمطعم فوجئوا بنشوب حريق في المطبخ، ليتجه جميع العاملين بالمطعم إلى الطابق الثالث ومعهم خراطيم المياه وطفايات الحريق، للسيطرة على الحريق، لكن محاولاتهم باتت بالفشل لأن النيران استمرت بالتصاعد، مما أدى إلى إصابة البعض بالاختناق.

السيطرة على حريق مطعم صبحي كابر

وأسرع المالك الجديد، بإبلاغ غرفة عمليات النجدة لإبلاغ الإدارة العامة للحماية المدنية، للدفع بقواتها للسيطرة على الحريق، وعلى الفور تحركت الحماية المدنية وقوات الأمن بالتوجه لموقع حريق مطعم صبحي كابر، حيث تمكنوا بمحاصرة النيران والسيطرة على حريق مطعم صبحي كابر دون وقوع خسائر بشرية.

خسائر مطعم صبحي كابر

وأوضح المالك الجديد للمطعم، أنه لم يتم حصر الخسائر الناتجة عن حريق مطعم صبحي كابر حتى الآن، مؤكد أنه لم يسفر الحريق عن خسائر بالأرواح، لكنه أصاب عددا من الأشخاص بحالة من الاختناق وتم إسعافها في المكان، ولم يُنقل أحد إلى المستشفى.

حريق مطعم صبحي كابر يلتهم الطابق الثالث

وفي مداخلة هاتفية، أكد المالك الجديد لمطعم صبحي كابر، أن الحريق التهم الطابق الثالث بالكامل من المطعم، مما تسبب في خسائر مادية كبيرة، قائلًا: «معروف مين اللي عملها وإن شاء الله هيتجاب النهاردة.. إحنا مش معانا حد غير ربنا.. ومصر كلها عارفة اللي عملها، مش هنقول اسمه بالعين.. الحريق بفعل فاعل».

حريق مطعم صبحي كابر بفعل فاعل

وأشار المالك الجديد لمطعم صبحي كابر، إلى أنه يتعرض لحملة تشويه منذ توليه إدارة المطعم، وأن التهديدات وصلت إلى حرق المطعم، مؤكداً أن الحريق يؤكد صحة هذه التهديدات، قائلًا: «أنا في المناطحة دي بقالي 7 شهور، يا إما أتنازل عن القضايا يا إما يولع في المطعم.. وأهو ولّع في المطعم».

تحرير محضر لحريق مطعم صبحي كابر

وتم تحرير محضر بالواقعة «حريق مطعم صبحي كابر»، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة مكان حريق مطعم صبحي كابر، وعلى الفور انتقل فريق المعمل الجنائي إلى المطعم لمعاينة موقع الحريق، والوقوف على ملابساته، والتأكد من سبب نشوب الحريق، والوقوف على مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.