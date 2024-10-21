وزير التموين: نسعى من أجل تطوير منظومة الدعم للفئات الأكثر احتياجا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 12:26 مساءً - أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، سعي الوزارة من أجل تطوير منظومة الدعم للفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أنه تم استعراض التخوفات والشكاوى المتكررة في الفترة الماضية، وتضمينها في برنامج الحكومة.

وأشار فاروق، أثناء إلقائه بيانه أمام مجلس النواب، اليوم الإثنين 21 أكتوبر، إلى أنه يتم التنسيق مع جميع الجهات المعنية من أجل ضبط منظومة الدعم، وتحقيق التحول الرقمي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الميكنة الكاملة.

وأضاف وزير التموين: عقدنا العزم على التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، أو الدعم النقدي المشروط وهو المعروض على الحوار الوطني ومجلس النواب، مؤكدا نجاح وزارة التموين في استخدام كارت المنظومات الحكومية الموحد من أجل متطلبات تقنية الحفاظ على أمن المعلومات، وبما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.