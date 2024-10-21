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وزير التموين: جهود كبيرة خلال الفترة الماضية في قطاع صوامع القمح للحفاظ على المحصول الاستراتيجي - أخبار كلمتك

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وزير التموين: جهود كبيرة خلال الفترة الماضية في قطاع صوامع القمح للحفاظ على المحصول الاستراتيجي - أخبار كلمتك

وزير التموين: جهود كبيرة خلال الفترة الماضية في قطاع صوامع القمح للحفاظ على المحصول الاستراتيجي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 12:26 مساءً - قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، إن الفترة الأخيرة شهدت جهودا كبيرة فى قطاع صوامع القمح للحفاظ على ذلك المحصول الاستراتيجى، وشهدت زيادة السعات التخزينية لصوامع القمح، وكذلك التوسع فى مواقعها عبر شبكة السكك الحديدية، بالإضافة إلى زيادة عدد الشاحنات، وكذلك العمل إنتاج الصوانمع داخليا توفيرا للعملة الأجنبية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس.

وأضاف فاروق، أيضا تم تفعيل البورصة السلعية بهدف العمل على استقرار الأسعار، وتحسين جودة السلع الاأساسية والسلع التموينية والتوسع فى المجمعات الاستهلاكية لبيع السلع بأسعار مخفضة، توحيدها تحت مظلة واحدة، بالإضافة إلى ميكنة بيانات شركات السلع التموينية

وتابع، كما قامت الوزارة باستدامة التعاقد مع الشركات الموردة لمواجهة الممارسات الاحتكارية، وكذلك الاتفاق مع وزارة الزراعة على آليات التعاقد لمحصول قصب السكر وبنجر السكر للموسم الجديد بسعر 2500 جنيه لطن قصب السكر و2400 جنيه لطن بنجر السكر، وذلك بالتنسيق مع لجنتى الزراعة بالنواب والشيوخ.

اضاف، كما تم التوسع فى توريد اللحوم وتخزين رصيد دائم بقيمة 20 ألف رأس، بالإضافة إلى الاتفاق على إنشاء معارض دائمة مثل معارض اهلا رمضان، لتكون مستمرة طوال العام

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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