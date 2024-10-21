رئيس مجلس النواب يحيل بيان وزير التموين إلى لجنة الشئون الاقتصادية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 12:26 مساءً - أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي ألقاه أمام الجلسة العامة، اليوم الإثنين 21 أكتوبر، إلى لجنة الشئون الاقتصادية لدراسته.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية - في بيانه - أن هناك جهودا مبذولة في مجال ضمان تحقيق الأمن الغذائي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، والتي تستهدف التغلب على التحديات العالمية التي أصبحت واقعا ملموسا، وانعكست على سلاسل الإمداد.

وقال الوزير: حرصت الوزارة على التعامل مع هذه التحديات العالمية، بتوفير مخزون احتياطي آمن من السلع الأساسية يكفي لمدة 6 أشهر، و المخزون من القمح يكفي لمدة 5 أشهر، متابعا: هذه المعدلات تندرج تحت المعدلات الآمنة، وجاءت نتيجة التنسيق والتعاون بين وزارة الزراعة والبنك المركزى ورئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى تنويع مصادر استيراد القمح إلى 22 منشأ، والعمل على زيادة السعات التخزينية للصوامع وفى نفس الوقت العمل على تصنيع الصوامع محليا لتوفير العملة الصعبة، وفى ذات الصدد العمل على إعادة تجديد وتأهيل المجمعات الاستهلاكية لضمان ضبط الأسعار فى الأسواق وذلك من خلال البورصة السلعية.

وأعلن وزير التموين، أنه تم تحرير 406 ألف محضر مخالفات منذ بداية 2024، فضلا عن ضبط 19 ألف طن من السلع مجهولة المصدر أو ناتجة عن إعادة تدوير.

وأكد الوزير إصدار 43 قرار بإعادة تشكيل مجالس إدارات الشركات التابعة لوزارة التموين، فضلا عن حركة تنقلات بين القيادات، وإعفاء من بلغوا سن المعاش.

وقال: مستمرون على العمل الجامد والتعاون الجاد مع مجلس النواب، في مواجهة التحديات التي تحقق رؤية القيادة السياسية في تلبية احتياجات شعبنا العظيم من آمال وطموحات.