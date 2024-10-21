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مطالب بإدراج التقييمات الأسبوعية فى مناهج «التعليم» - أخبار كلمتك

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مطالب بإدراج التقييمات الأسبوعية فى مناهج «التعليم» - أخبار كلمتك

مطالب بإدراج التقييمات الأسبوعية فى مناهج «التعليم» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 12:10 مساءً - بعد أن حسمت وزارة التربية والتعليم موقفها من التقييمات الأسبوعية وأنها مستمرة ولم يتم إلغائها كانت هناك مطالبات من المعلمين وأولياء الأمور بإدراج هذه التقييمات والواجبات الأسبوعية داخل الكتاب المدرسي أو أن تكون فى كتاب واحد يطلق عليه كتاب التقييمات المدرسية لأن ذلك سيكون أفضل للمعلم والطالب بالنسبة للمعلم وتوفر له الوقت لشرح حصتة ولا يشتكى من ضياع الوقت فى النقل من على سبورة الفصل. وبالنسبة للطالب تخفف عليه عبء النقل والكتابة خاصة إن هناك طلاب مازالت لديهم مشكلة فى القراءة والكتابة وأيضا سيكون مفيدا لطلاب الدمج بالإضافة أنها ستوفر على أولياء الأمور عبء شراء كراسات للتقييمات لكل هذه الأسباب جاءت مطالبات المعلمين وأولياء الأمور لوزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف بطباعة التقييمات ضمن الكتاب المدرسى بداية من التيرم الثانى لو أمكن ذلك او العام الدراسي القادم.

الجدير بالذكر أن التقييمات الأسبوعية والشهرية التي تتم داخل المدارس ستعتمد على بنوك الأسئلة الاختيارية والهدف منها كما أعلنت وزارة التربية والتعليم هو التقييم المستمر للطلاب مما يساهم في تثبيت المعلومات لديهم

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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