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مدير تعليم العاصمة يتفقد سير العملية التعليمية بمدرسة الشهيد يسري عمارة - أخبار كلمتك

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مدير تعليم العاصمة يتفقد سير العملية التعليمية بمدرسة الشهيد يسري عمارة - أخبار كلمتك

مدير تعليم العاصمة يتفقد سير العملية التعليمية بمدرسة الشهيد يسري عمارة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 12:10 مساءً - تفقد أيمن موسى، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، صباح اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024، سير وانتظام العملية التعليمية بمدرسة الشهيد يسرى عميرة، التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية.

واطمأن أيمن موسى، على العملية التعليمة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، التي تسير في خطى متميزة، وأوصى الطلاب بالحضور والمواظبة حرصاً على مستقبلهم، وضرورة ممارسة الأنشطة التربوية المختلفة لخلق جيل قادر على الإبداع والابتكار.

وتابع وكيل تعليم القاهرة، نشاط المكتبة، وشجع الطلبة على أهمية ممارسة القراءة والاشتراك في جميع مسابقات المكتبة، وإثراء معلوماتهم بصورة دائمة متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح والتميز.

كما تابع وكيل أول الوزارة، سير العملية التعليمية للصفين الأول والثاني الإعدادي، وكذلك تفعيل التقييمات، و متابعة كراسات الحصة والواجبات للطلاب، وناقش الطلاب حول مدى استيعابهم للدروس، واطمئن على مستواهم الدراسي.

ووجه مدير تعليم العاصمة بضرورة تسجيل غياب الطلاب أولاً بأول، والالتزام بتطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي.

وفى ختام الجولة، أشاد موسى بحسن سير العملية التعليمية، وتضافر جميع الجهود لتوفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب داخل المدرسة وجعلها بيئة تعليمية جاذبة، وتقديم كافة أوجه الرعاية لأبنائنا الطلاب وكذا إتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية، حفاظاً على سلامة الطلاب والتأكيد على نظافة المدرسة من الداخل، وتوفير المطهرات والمنظفات، والتهوية الجيدة داخل الفصول، متمنياً دوام التوفيق والتميز للجميع.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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