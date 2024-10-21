نقيب المحامين يدعو لاجتماع لتشكيل هيئة مجلس النقابة.. هل ينجح «علام» في رأب الصدع قبل انتخابات الفرعيات؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 12:10 مساءً - دعا عبد الحليم علام نقيب المحامين لاجتماع مجلس نقابة المحامين غدًا وذلك لتشكيل هيئة المجلس، يأتي ذلك بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على انتخابات النقابة وزيادة مطالبات المحامين بضرورة تشكيل هيئة المجلس وحل أزمات كثيرة تواجه الجمعية العمومية خلال الفترة السابقة، أبرزها: تدني المعاشات، اشتراط تقديم العديد من المستندات وأدلة الاشتغال بالمهنة حتى تحصل أسرة المحامي على المعاش، إلى جانب حالات الاشتباك والتوتر أثناء العمل.

يُذكر أن الجبهة الداعمة للنقيب علام في الانتخابات الأخيرة تطلق على نفسها مسمى جبهة الإصلاح، ويدعمها فريق من أعضاء المجلس الجدد المنتخبين حديثًا. في حين أن هناك تيارًا آخر وعددًا لا يستهان به لا تعجبه إدارة علام للنقابة ومواردها، ويرى أن ما يحدث منذ الانتخابات الأخيرة تعقيدات وروتين، وأنه لم تعُد نقابة المحامين سندًا داعمًا لهم فى تعاملاتهم اليومية وما يقابلونه من مشكلات أثناء عملهم ولا يجدون مَن يدعمهم ويحرص عليهم.

الجدير بالذكر أن النقيب علام يشهد منذ أمس الأحد بداية عودة جلسات حلف اليمين بعد توقف دام ٨ أشهر وغلق باب القيد بالنقابة لإعادة ترتيب الأوضاع، وتم وضع إجراءات ومقابلات شخصية واختبارات للمتقدمين للقيد بالنقابة، وتستمر الجلسات اليوم وغدًا بواقع جلستين يوميًّا وذلك بنادي المحامين النهري بالمعادي، وتُعقد الجلسة لجميع المحامين الجدد المتقدمين للالتحاق بجداول النقابة قبل نهاية شهر أبريل لعام 2024، وصدر لهم رقم قيد، وأسماؤهم مدرجة في الكشف المرفق، من جموع النقابات الفرعية.