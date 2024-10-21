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حادث قطار العياط.. السكة الحديد تكشف ملابسات دهس طفلين وحرق الأهالي لغرفة الغفير - أخبار كلمتك

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حادث قطار العياط.. السكة الحديد تكشف ملابسات دهس طفلين وحرق الأهالي لغرفة الغفير - أخبار كلمتك

حادث قطار العياط.. السكة الحديد تكشف ملابسات دهس طفلين وحرق الأهالي لغرفة الغفير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 12:10 مساءً - كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تفاصيل حادث قطار العياط، لافتة إلى أنه في تمام الساعة 7.43 صباحا أثناء سير قطار رقم 185 / 2603 سوهاج / بورسعيد بكم 52/600 بجوار مزلقان البليدة المغلق، وبحراسة غفير المنفذ وخفير نظامي بين العياط / البليدة، عبر طفلين السكة من مكان غير معد للعبور وتم دهسهما ومشغولية الخط النازل.

حادث قطار العياط

وأضافت الهيئة، أنه فى تمام الساعة 8.30 صباحا تأشر من ناظر المحطة تجمهر الأهالي علي المنفذ، وقيامهم بالتعدي علي خفير المنفذ، وإشعال النيران بغرفة غفير المنفذ، وتم حجز القطارات طالع / نازل.

وأهابت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالمواطنين الالتزام بالعبور من الأماكن المعدة للعبور «المزلقانات»، وعدم العبور من الأماكن الغير معدة للعبور، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين وممتلكات الهيئة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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