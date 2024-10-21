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سيناريوهات مبكرة للتعامل مع سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

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سيناريوهات مبكرة للتعامل مع سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

سيناريوهات مبكرة للتعامل مع سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 11:52 صباحاً - بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاستعداد لمتابعة الإجراءات الوقائية والتجهيزات اللازمة في فصل الشتاء، وما يترتب عليه من سقوط أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول ببعض المناطق، وسبل تلافي آثارها السيئة على المناطق العمرانية، من أجل حماية المواطنين من الأخطار، والحفاظ على الاستثمارات والثروة العقارية.

حيث عقدت الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمات والكوارث بالوزارة اجتماعا الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان

ناقش الاجتماع الاستعدادات الخاصة بشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات وأجهزة المدن الجديدة، لاستقبال فصل الشتاء، ومتابعة كافة أعمال الصيانة وتطهير مخرات السيول، وتنفيذ سيناريوهات مبكرة للتعامل مع سقوط الأمطار، أو حدوث سيول واتخاذ جميع الإجراءات وتوفير الاحتياجات اللازمة والتنسيق بين مختلف الجهات للتأكد من تطهير شبكات الصرف الصحي ورفع كفاءة المعدات، والتأكد من جاهزيتها ووضع جميع المعدات في حالة تأهب قصوى، والتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية للوقوف على حالة الطقس والتنبؤات بسقوط الأمطار على مستوى الجمهورية، لسرعة الاستجابة واحتواء أية أحداث والتعامل معها بأسلوب ممنهج وسريع

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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