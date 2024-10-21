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لضبط حركة الأسعار.. برلماني يُطالب بتشديد الرقابة على الأسواق والتصدي لاستغلال التجار - أخبار كلمتك

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لضبط حركة الأسعار.. برلماني يُطالب بتشديد الرقابة على الأسواق والتصدي لاستغلال التجار - أخبار كلمتك

لضبط حركة الأسعار.. برلماني يُطالب بتشديد الرقابة على الأسواق والتصدي لاستغلال التجار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 11:52 صباحاً - طالب النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بضرورة تكثيف أوجه الرقابة على الأسواق ومراقبة حركة البيع و الشراء والأسعار بشكل عام، مشيرا إلى أن قرار زيادة أسعار المحروقات أحدث حالة من الاضطرابات في الأسواق الداخلية نتيجة التأثر بهذه الزيادة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات المتكاملة لضمان استقرار السوق وحماية المستهلكين من استغلال الأوضاع الاقتصادية.

وأكد الجندي، في بيان له، على ضرورة تشديد حملات الرقابة على الأسواق لمتابعة التزام التجار بالتسعيره العادلة للسلع، والتأكد من عدم وجود تلاعب في الأسعار، والتدخل الفوري عند رصد أي تجاوزات، فضلا عن تفعيل القوانين المتعلقة بحماية المستهلك والتجارة الداخلية بشكل صارم، خاصة تلك التي تتعلق بالعقوبات المفروضة على المخالفين من التجار.

وأشار إلى ضرورة استمرار الحكومة في دعم المنافذ الغذائية المدعومة وتوسيع انتشارها لتكون بديلاً موثوقًا للمستهلكين في مواجهة ارتفاع الأسعار، لافتا أن تعزيز هذه المنافذ بالسلع الأساسية بأسعار مدعومة يمثل خط دفاع مهمًا ضد جشع بعض التجار، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على الإمدادات بشكل منتظم وتوفير السلع بشكل مستدام.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تشديد آليات الرقابة على الأسواق يمثل مظلة حماية المواطنين الذين تحملوا الآن زيادة تعريفة وسائل المواصلات، الأمر الذي يجعلهم غير قادرين على تحمل هذه الزيادة في أسعار السلع الغذائية والمنتجات.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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