تهديد خطير.. الزراعة تحذر الفلاحين من أعراض غريبة تظهر على نباتات البطاطس البدرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 11:52 صباحاً - ظهرت أعراض غريبة على نباتات البطاطس البدرية في العديد من المدن، من بينها المنيا، وبني سويف، وأسيوط، ونكلة، والمنصورة، منوف، وكفر الدوار.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز المناخ بوزارة الزراعة، إن هذه الأعراض تبدأ بالظهور في الحقول التي تجاوزت نباتاتها عمر 40 إلى 50 يومًا، خاصة في المناطق المحيطة بالقنوات، أو بالقرب من الطرق والأسوار التي تتعرض لهواء ساخن.

ظاهرة الحلم الترسونوميدي

وأوضح فهيم، أن هذه الظاهرة تمثل تهديدًا خطيرًا، حيث إن «الحلم الترسونوميدي» «Polyphagotarsonemus latus»، هو أحد الآفات الزراعية الدقيقة، التي تبدأ بالانتشار بسرعة لتصيب عددًا من المحاصيل المختلفة، مؤكدًا أن هذه الآفة أصبحت تنتشر في البيئات الزراعية نتيجة للتقلبات المناخية.

وحذر من أن التشخيص المتأخر للحلم يمثل تحديًا كبيرًا، حيث تتداخل أعراض الإصابة مع الأعراض الفيروسية أو نقص العناصر الغذائية، مما يؤدي أحيانًا إلى استخدام مبيدات غير مناسبة تفاقم المشكلة بدلًا من حلها.

أعراض الإصابة بالحلم الترسونوميدي على المحاصيل المختلفة

- البطاطس: تظهر الإصابة من خلال استطالة الأوراق وتحوّل لونها إلى اللون القرمزي.

- البصل والثوم: تسبب الآفة إلتواء وتقزم في الأوراق الأنبوبية.

- الفلفل والطماطم: تصاب القمم النامية بتشوه وتجعد، خاصة في الزراعات الشتوية المبكرة.

وأشار رئيس مركز المناخ، إلى أن الحلم يتغذى على الأوراق والبراعم الجديدة، ما يؤدي إلى تشوه الأوراق وظهور لون برونزي مع الوقت، ويتسبب في الحالات الشديدة إلى في وقف نمو النبات وانخفاض عدد الأوراق.

وأضاف: أن دورة حياة الحلم من البيضة إلى الحشرة الكاملة تستغرق 4-6 أيام في الصيف و7-10 أيام في الشتاء ما يجعل السيطرة على هذه الآفة صعبة إذا لم تتم المكافحة بشكل سريع.

كيفية مكافحة الحلم الترسونوميدي

وأوصى الدكتور محمد فهيم، بضرورة المكافحة السريعة للحلم باستخدام مبيدات متخصصة مع الزيت المعدني الصيفي لضمان فعالية أكبر، وتتضمن التوصيات مايلي:

- أبامكتين 5.6% (Abamectin EC):بمعدل 30 سم³ لكل 100 لتر ماء.

- يتم التبادل مع:

- إفيدور (Envidor 240 SC)

- أورتس (Ortus 5% SC)

- كينج بو (King Bow 2.4 ES)

- التعفير بالكبريت الزراعي: يُفضل استخدامه بعد 25 أكتوبر 2024، وذلك بعد انكسار درجات الحرارة، ويُنصح بالتعفير فقط في المناطق التي ظهرت بها إصابات.

وأكد الدكتور فهيم، على أهمية التشخيص المبكر للإصابة وتطبيق توصيات المكافحة بدقة للحد من انتشار الآفة وضمان حماية المحصول، داعيًا المزارعين بالتزام التوصيات والإبلاغ عن أي إصابة في الحقول القريبة لضمان سرعة التدخل.

كما ناشد المزارعين بنشر هذه التوصيات لتصل إلى أكبر عدد ممكن، قائلًا: «حتى لو لم تكن تزرع البطاطس، كن كريمًا وشارك هذه المعلومات، فقد تساعد مزارعًا آخر في حماية محصوله».