أزمة سيارات المعاقين وصلت البرلمان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 11:52 صباحاً - وصلت أزمة سيارات المعاقين للبرلمان حيث تقدم عدد من النواب ببيان عاجل لرئيس الوزراء للمطالبة بالإفراج الفوري عن سيارات المعاقين في الموانئ وإعفاءهم من غرامة الأرضيات.

وكانت الشكاوى قد ثارت الفترة الماضية من عدد من المواطنين بسبب تضررهم من وقف سيارات أبناءهم من ذوي الإعاقة فى الجمارك، حيث أنهم استوردوها بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، كما أنهم لم يخالفوا القانون.

وكشفت البيانات التى تقدموا بها عن معاناة عدد كبير من ذوي الاحتياجات الخاصة «المستفيدين الحقيقيين» من مبادرة سيارات المعاقين الذين قاموا بشراء سيارات من الخارج من المبادرة لأنفسهم ليس لغيرهم وطالبت بعدم تطبيق قرار السعة اللترية الجديدة1200 سى سى لأنها صغيرة الحجم ولن يستفاد منها ذوي الإعاقة، خاصة وأن أغلب ذوي الإعاقة يستخدمون كراسي متحركة تكهنات بحزمة اجراءات اجتماعية.

جاءت زيادة أسعار المنتجات البترولية الجمعة الماضى وسط تكهنات باتخاذ الحكومة اجراءات وحزمة اجتماعية تساهم فى تخفيف الأعباء الناتجة عن هذا التحريك لأسعار الوقود.وتجرى الحكومة حاليا دراسات فى هذا الشأن وتحديد ما إذا كان سيتم اقرار حزمة اجتماعية تخفيفا للأعباء عن محدودى الدخل من الموظفين. وكذلك دراسة تكلفة هذه الحزمة وموعد تطبيقها