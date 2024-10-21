قيادي بـ«مستقبل وطن»: مصر تلعب دورا محوريا فى مجال الصحة والتنمية البشرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 11:52 صباحاً - أكد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، تطرق للمشروع القومي للتنمية البشرية ودعم جهود الوعي بالتنمية البشرية والتطوير فى البنية التحتية، وعقد النسخة الثانية من المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة، يؤكد الدور المحوري للدولة المصرية في تناول القضايا السكانية والتنمية.

وأوضح أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن عقد النسخة فى القاهرة يعزز من الدور المصري على الساحة الدولية كدولة رائدة في مجالات الصحة والتنمية، والتطوير فى مختلف المجالات والإصلاح والتنمية، وبناء الإنسان المصرى، وفرصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين وصناع القرار من مختلف الدول للتباحث حول القضايا الصحية العاجلة.

وأضاف المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أن الدولة المصرية تلعب دورا محوريا فى مجال الصحة والتنمية البشرية، واتضح ذلك جليا من خلال المبادرات الصحية القومية التي أطلقتها خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها مبادرة "100 مليون صحة"، التي ساهمت في تحسين الصحة العامة للمواطنين ومكافحة الأمراض المزمنة وذلك بشهادة كبرى المؤسسات الصحية العالمية.

و أشار أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إلى أن المؤتمر فرصة للدولة المصرية لعرض تجاربها المختلف والرائدة فى واحد من أهم وأبرز المجالات، وآليات تحقيق التنمية الشاملة فى ظل التحديات، وتحسين السياسات الصحية على مستوى العالم وتحقيق الأهداف التنموية التي حددتها الأمم المتحدة في إطار رؤية مصر 2030.