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قيادي بـ«مستقبل وطن»: مصر تلعب دورا محوريا فى مجال الصحة والتنمية البشرية - أخبار كلمتك

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قيادي بـ«مستقبل وطن»: مصر تلعب دورا محوريا فى مجال الصحة والتنمية البشرية - أخبار كلمتك

قيادي بـ«مستقبل وطن»: مصر تلعب دورا محوريا فى مجال الصحة والتنمية البشرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 11:52 صباحاً - أكد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، تطرق للمشروع القومي للتنمية البشرية ودعم جهود الوعي بالتنمية البشرية والتطوير فى البنية التحتية، وعقد النسخة الثانية من المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة، يؤكد الدور المحوري للدولة المصرية في تناول القضايا السكانية والتنمية.

وأوضح أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن عقد النسخة فى القاهرة يعزز من الدور المصري على الساحة الدولية كدولة رائدة في مجالات الصحة والتنمية، والتطوير فى مختلف المجالات والإصلاح والتنمية، وبناء الإنسان المصرى، وفرصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين وصناع القرار من مختلف الدول للتباحث حول القضايا الصحية العاجلة.

وأضاف المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أن الدولة المصرية تلعب دورا محوريا فى مجال الصحة والتنمية البشرية، واتضح ذلك جليا من خلال المبادرات الصحية القومية التي أطلقتها خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها مبادرة "100 مليون صحة"، التي ساهمت في تحسين الصحة العامة للمواطنين ومكافحة الأمراض المزمنة وذلك بشهادة كبرى المؤسسات الصحية العالمية.

و أشار أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إلى أن المؤتمر فرصة للدولة المصرية لعرض تجاربها المختلف والرائدة فى واحد من أهم وأبرز المجالات، وآليات تحقيق التنمية الشاملة فى ظل التحديات، وتحسين السياسات الصحية على مستوى العالم وتحقيق الأهداف التنموية التي حددتها الأمم المتحدة في إطار رؤية مصر 2030.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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