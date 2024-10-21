حالة الطقس الآن.. استمرار نشاط الرياح وأجواء خريفية تسيطر على البلاد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 11:35 صباحاً - الطقس.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024، حيث تسيطر على البلاد أجواء خريفية على أغلب المناطق، مع غياب أشعة الشمس.

حالة الطقس الآن

أوضحت الأرصاد حالة الطقس الآن، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مؤكدة استمرار نشاط الرياح اليوم على أغلب الأنحاء مما يساعد على تلطيف الأجواء.

وتسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية، بينما تسجل على محافظات الصعيد 31 درجة.

الطقس اليوم

وبينت الهيئة أن حالة الطقس اليوم، تتسم بأجواء خريفية على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، ومائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وحار نهارًا على جنوب البلاد.

درجة الحرارة اليوم

أوضحت الهيئة درجة الحرارة اليوم، حيث تستمر انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ على كافة أنحاء البلاد، لتصل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 29 درجة، بينما تسجل العظمى في بعض المناطق 27 درجة.

وعن درجة الحرارة ليلاً، أكدت الهيئة عن وجود فرق بين درجات الحرارة نهارًا ودرجات الحرارة ليلاً، نتيجة تأثرنا بكتل هوائية معتدلة، حيث تنخفض درجة الحرارة في ساعات الليل، لتتراوح الصغرى في بعض المناطق بين 11 لـ 19 درجة.

حالة الطقس اليوم

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع أن يشهد اليوم رياح معتدلة تنشط على أغلب أنحاء البلاد بسرعة تتراوح من 34 لـ 40 كم/ ساعة، بينما تنشط على محافظة الوادي الجديد بسرعة 16 كم/ ساعة.

وتعمل الرياح على على تلطيف الأجواء والشعور بالطقس الخريفي، بالإضافة إلى زيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة

درجات الحرارة اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2024

درجات الحرارة اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 29 19 العاصمة الإدارية 30 19 6 أكتوبر 30 19 بنها 29 19 دمنهور 28 20 وادي النطرون 29 19 كفر الشيخ 28 20 المنصورة 28 20 الزقازيق 29 21 شبين الكوم 28 21 طنطا 28 21 دمياط 27 22 بورسعيد 27 23 الإسماعيلية 30 19 السويس 31 19 العريش 27 18 رفح 27 17 رأس سدر 30 19 نخل 27 11 كاترين 26 13 الطور 30 22 طابا 28 21 شرم الشيخ 32 24 الإسكندرية 27 20 العلمين 27 19 مطروح 26 20 السلوم 25 17 سيوة 29 16 رأس غارب 30 22 الغردقة 32 22 سفاجا 32 23 مرسى علم 33 24 شلاتين 32 25 حلايب 30 23 أبو رماد 31 23 رأس حدربة 30 24 الفيوم 30 18 بني سويف 30 18 المنيا 31 19 أسيوط 31 18 سوهاج 32 19 قنا 35 21 الأقصر 35 20 أسوان 35 21 الوادي الجديد 32 17 أبو سمبل 35 22