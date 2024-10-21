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مجلس نقابة المحامين يجتمع لتشكيل هيئة المكتب غدا - أخبار كلمتك

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مجلس نقابة المحامين يجتمع لتشكيل هيئة المكتب غدا - أخبار كلمتك

مجلس نقابة المحامين يجتمع لتشكيل هيئة المكتب غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 11:18 صباحاً - يجتمع مجلس النقابة العامة للمحامين، غدا الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، لتشكيل هيئة المكتب.

وكانت النقابة العامة للمحامين، واصلت عمليات إجراء المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، من الراغبين في القيد بالجدول العام للنقابة، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا، بنادي المحامين النهري بالمعادي.

وشددت النقابة العامة للمحامين، على ضرورة الالتزام بالزي الرسمي «بدلة كاملة والكرافتة»، مع ضرورة إحضار ملف وأوراق التقديم الخاصة بكل متقدم، وإحضار نتيجة الكشف الطبي للمتقدمين من الأقاليم خارج القاهرة الكبرى.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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