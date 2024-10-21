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«الحوار الوطني» يناقش الدعم الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

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«الحوار الوطني» يناقش الدعم الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

«الحوار الوطني» يناقش الدعم الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 11:18 صباحاً - يستعد مجلس أمناء الحوار الوطني برئاسة ضياء رشوان لبحث الترتيبات الخاصة بانطلاق جلسات مناقشة قضية الدعم في المرحلة الثانية من الحوار خلال الأيام المقبلة والتي تأتي بالتزامن مع دعوة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. لاستكمال مناقشته تحت مظلة الحوار في محوره الاقتصادي، للوصول إلى قرار بشأنه، وسط تأكيدات رسمية بتطبيق ما سيتم التوصل إليه من توصيات وقرارات بخصوص هذا الملف، حال التوافق في الحوار الوطني على تحويل الدعم العيني إلى نقدي، ليطبق العام المالي المقبل.

من هذا المنطلق ستتم مناقشة إستراتيجية الدعم على مدار الجلسات المقبلة لصياغة خارطة طريق اقتصادية للمستقبل، تحظى بمشاركة كافة الأحزاب والتيارات السياسية، لضمان الخروج برؤية متكاملة تحقق طموحات المستفيدين الحقيقيين من الطبقات الفقيرة والمتوسطة المستحقة للدعم.

الحوار الوطني بلجانه المختلفة انتهي من صياغة مقترحات المواطنين والقوى السياسية، ومن المنتظر أن يتم مناقشة المقترحات الأسبوع المقبل، يسبقها جلسة ستعقد نهاية الأسبوع الجاري بحضور أعضاء مجلس الأمناء فقط لمناقشة المقترحات التي وصلت إلى الأمانة الفنية، أما الجلسات المفتوحة سنناقش مقترحات مختلف الأحزاب والممثلين السياسيين والنقابات والنخب السياسية والاقتصادية.

وأرسلت كل القوى والخبراء والشخصيات العامة مقترحاتها للأمانة العامة، والتي انتهت من فحص للأطروحات المقدمة من المواطنين والمؤسسات والهيئات والخبراء، وسترفع في شكل توصيات لمجلس الأمناء لاتخاذ القرارات بشأنها.

وأجرت الأمانة الفنية للحوار الوطنى تحليلاً للدعم العينى أو السلعى، ورصدت نقاط القوة والضعف والتهديدات والفرص التى تتعلق بعملية التحول، والتى يأتى من بينها تسرب الدعم لغير مستحقيه، ومن ثم لا يصل الدعم الغذائى إلى مستحقيه من الفئات الأكثر احتياجًا، كما يواجه التهديدات كزيادة الأسعار ونقص الموارد، وارتفاع معدلات الفساد.

وهناك اتجاه بإتاحة مبلغ الدعم النقدى في صورة بطاقة ائتمانية خاصة بمشتريات سلع محددة وخدمات أساسية معينة من أماكن متعاقد عليها مسبقًا من جانب الدولة لضمان عدم تسرب مبلغ الدعم في أوجه صرف غير مخصصة لها، ومراقبة توافر السلع الأساسية والسيطرة على مستويات التضخم. ومن المنتظر خلال الأيام القادمة أن يناقش مجلس أمناء الحوار الوطني الوثيقة التنفيذية التي سيطرحها الحوار بشأن الدعم، وربما يعلن المجلس تحفظاته على بعض بنود الدعم وسط اعتراضات من جانب بعض القوى بعد حصر المقترحات والملاحظات التي تلقتها على مدار أسبوعين، وسط مخاوف للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وارتفاع الأسعار من فترة لأخرى والتضخم، وربما لا يصل الدعم إلى مستحقيه مع وجود عيوب للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وربما يتلاشى الدعم مع ارتفاع الأسعار والدخول تحت خط الفقر.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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