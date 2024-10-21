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موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2024 - أخبار كلمتك

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موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2024 - أخبار كلمتك

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 11:18 صباحاً - مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر وقرب انتهاء التوقيت الصيفي 2024، يستعد المصريون لاستقبال التوقيت الشتوي الجديد، والذي سيشهد عودة الساعة إلى وقتها المعتاد، ويأتي هذا التغيير في إطار سعي الدولة لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة الموارد، مما سينعكس على روتين حياتنا اليومية.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2024

يستعد المصريون لتغيير روتينهم اليومي مع اقتراب موعد انتهاء التوقيت الصيفي، ففي ليلة 31 أكتوبر، سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة ليصبح التوقيت 11:00 مساءً بدلًا من 12:00 منتصف الليل، مما يعني الاستيقاظ مبكرًا ساعة واحدة اعتبارًا من اليوم التالي، يأتي هذا التغيير تنفيذًا لقرار الحكومة بهدف ترشيد استهلاك الطاقة.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2024

موعد بدء فصل الشتاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن فصل الشتاء سيبدأ رسميًا في مصر يوم السبت 22 ديسمبر 2024، ويستمر حتى 20 مارس 2025.

طريقة ضبط الساعة بعد انتهاء التوقيت الصيفي 2024

لضمان دقة المواعيد، يجب على المواطنين تعديل الساعات إلى التوقيت الشتوي الجديد في تمام الساعة 12:00 صباح يوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر، وذلك بتأخير الساعة لمدة ساعة واحدة، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2024

-اذهب إلى إعدادات الجهاز وابحث عن أيقونة الإعدادات «عادةً ترس أو عجلة مسننة» على شاشة هاتفك أو ساعتك.

-ابحث عن قسم التاريخ والوقت: داخل الإعدادات، ابحث عن قسم خاص بالتاريخ والوقت.

-غير الوقت يدويًا: قم بتغيير الوقت الحالي إلى الساعة 11 مساءً.

-استخدم المزامنة التلقائية: لتجنب أي مشاكل في المستقبل، قم بتفعيل خيار المزامنة التلقائية للوقت مع خوادم الوقت الرسمية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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