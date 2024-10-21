موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 11:18 صباحاً - مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر وقرب انتهاء التوقيت الصيفي 2024، يستعد المصريون لاستقبال التوقيت الشتوي الجديد، والذي سيشهد عودة الساعة إلى وقتها المعتاد، ويأتي هذا التغيير في إطار سعي الدولة لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة الموارد، مما سينعكس على روتين حياتنا اليومية.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2024

يستعد المصريون لتغيير روتينهم اليومي مع اقتراب موعد انتهاء التوقيت الصيفي، ففي ليلة 31 أكتوبر، سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة ليصبح التوقيت 11:00 مساءً بدلًا من 12:00 منتصف الليل، مما يعني الاستيقاظ مبكرًا ساعة واحدة اعتبارًا من اليوم التالي، يأتي هذا التغيير تنفيذًا لقرار الحكومة بهدف ترشيد استهلاك الطاقة.

موعد بدء فصل الشتاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن فصل الشتاء سيبدأ رسميًا في مصر يوم السبت 22 ديسمبر 2024، ويستمر حتى 20 مارس 2025.

طريقة ضبط الساعة بعد انتهاء التوقيت الصيفي 2024

لضمان دقة المواعيد، يجب على المواطنين تعديل الساعات إلى التوقيت الشتوي الجديد في تمام الساعة 12:00 صباح يوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر، وذلك بتأخير الساعة لمدة ساعة واحدة، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

-اذهب إلى إعدادات الجهاز وابحث عن أيقونة الإعدادات «عادةً ترس أو عجلة مسننة» على شاشة هاتفك أو ساعتك.

-ابحث عن قسم التاريخ والوقت: داخل الإعدادات، ابحث عن قسم خاص بالتاريخ والوقت.

-غير الوقت يدويًا: قم بتغيير الوقت الحالي إلى الساعة 11 مساءً.

-استخدم المزامنة التلقائية: لتجنب أي مشاكل في المستقبل، قم بتفعيل خيار المزامنة التلقائية للوقت مع خوادم الوقت الرسمية.