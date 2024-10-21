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الحوار الوطني يكشف تأثير الدعم النقدي على القدرة الشرائية للأفراد - أخبار كلمتك

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الحوار الوطني يكشف تأثير الدعم النقدي على القدرة الشرائية للأفراد - أخبار كلمتك

الحوار الوطني يكشف تأثير الدعم النقدي على القدرة الشرائية للأفراد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 11:02 صباحاً - ردت الصفحة الرسمية للحوار الوطني، على استفسارات المواطنين، حول تأثير الدعم النقدي على القدرة الشرائية للأفراد، وجاءت الإجابة بأن تاثير الدعم النقدى على القدرة الشرائية للأفراد يتوقف على آلية التطبيق والتنفيذ الفعلي.

وأوضحت الصفحة الرسمية للحوار الوطني، أنه في حالة تقديم الدعم بصورة صحيحة وفي شكل بطاقة مشتريات لسلع محددة سيكون للدعم النقدي العديد من الإيجابيات القدرة الشرائية للأفراد من خلال أنه سيؤدى الى زيادة الدخل المتاح للأفراد، مما يمنحهم قدرة أكبر على شراء سلع وخدمات يحتاجون إليها، وأيضا سيساهم في رفع مستوى المعيشة للأسر من خلال تلبية الاحتياجات الأساسية.

وأضافت الصفحة الرسمية للحوار الوطني، أنه سيعطي للأفراد والأسر مرونة في اختيار سلع وخدمات بحرية أكبر وسيؤدى الإنفاق الاستهلاكى للأسر والمراقب من قبل الدولة الى تنشيط عجلة الاقتصاد وزيادة الطلب على السلع والخدمات، مؤكدة أن الدعم النقدى يعد إحدى الأدوات الفعالة لتحسين القدرة الشرائية للأفراد ولكن بالطبع طبقا للشروط والمحددات اللازمة لذلك.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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