تبدأ الأحد.. جداول امتحانات شهر أكتوبر لطلاب الجيزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:46 صباحاً - جداول امتحانات شهر أكتوبر بالجيزة.. أعلنت مديرية التربية والتعليم التابعة لمحافظة الجيزة، جداول امتحانات شهر أكتوبر 2024 لكافة صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاثة للمدارس التابعة للجيزة.
جداول امتحانات شهر أكتوبر بالجيزة
وأوضحت مديرية التربية والتعيم بالجيزة، أنه يبدأ عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لصفوف النقل، من يوم الأحد المقبل الموافق 27 أكتوبر الجاري، وتستمر حتى نهاية الأسبوع.
جدول امتحانات شهر أكتوبر 2024 للصف الثالث الابتدائي
- يوم الأحد 27 أكتوبر: امتحان مادة اللغة العربية.
- يوم الإثنين 28أكتوبر: امتحان مادة الرياضيات.
- يوم الثلاثاء 29 أكتوبر: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.
- يوم الأربعاء 30 أكتوبر: محتوى متعدد التخصصات «اكتشف» التربية الدينية.
جدول امتحانات شهر أكتوبر 2024 للمرحلة الابتدائية
- يوم الأحد 27 أكتوبر: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.
- يوم الإثنين 28 أكتوبر: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.
- يوم الثلاثاء 29 أكتوبر: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.
- يوم الأربعاء 30 أكتوبر: امتحان مادتي الرياضيات، و تكنولوجيا المعلومات.
جدول امتحانات شهر أكتوبر 2024 للصفين الأول والثاني الإعدادي
- يوم الأحد 27 أكتوبر: امتحان مادتي اللغة العربية والخط، والتربية الدينية.
- يوم الإثنين 28 أكتوبر: امتحان مادتي الجبر، والإحصاء والتربية الفنية.
- يوم الثلاثاء 29 أكتوبر: امتحان مادتي الهندسة، والعلوم.
- يوم الأربعاء 30 أكتوبر: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي.
- يوم الخميس 31 أكتوبر: امتحان مادة الدراسات.
جدول امتحانات شهر أكتوبر 2024 للصف الأول الثانوي
- يوم الأحد 27 أكتوبر: امتحان مادة اللغة العربية.
- يوم الإثنين 28 أكتوبر: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.
- يوم الثلاثاء 29 أكتوبر: امتحان مادتي الرياضيات، والتاريخ.
- يوم الأربعاء 30 أكتوبر: امتحان مادة الفلسفة والمنطق.
- يوم الخميس 31 أكتوبر: امتحان مادة العلوم المتكاملة.
جدول امتحانات شهر أكتوبر 2024 للصف الثاني الثانوي
- يوم الأحد 27 أكتوبر: امتحان مادة اللغة العربية.
- يوم الإثنين 28 أكتوبر: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.
- يوم الثلاثاء 29 أكتوبر: امتحان الرياضيات التاريخ للشعبة الأدبي، وامتحان الرياضيات والأحياء للشعبة العلمي.
- يوم الأربعاء 30 أكتوبر: امتحان مادة علم النفس للشعبة الأدبي، وامتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمي.
- يوم الخميس 31 أكتوبر: امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبي، وامتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمي.
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