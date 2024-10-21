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تبدأ الأحد.. جداول امتحانات شهر أكتوبر لطلاب الجيزة - أخبار كلمتك

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تبدأ الأحد.. جداول امتحانات شهر أكتوبر لطلاب الجيزة - أخبار كلمتك

تبدأ الأحد.. جداول امتحانات شهر أكتوبر لطلاب الجيزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:46 صباحاً - جداول امتحانات شهر أكتوبر بالجيزة.. أعلنت مديرية التربية والتعليم التابعة لمحافظة الجيزة، جداول امتحانات شهر أكتوبر 2024 لكافة صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاثة للمدارس التابعة للجيزة.

جداول امتحانات شهر أكتوبر بالجيزة

وأوضحت مديرية التربية والتعيم بالجيزة، أنه يبدأ عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لصفوف النقل، من يوم الأحد المقبل الموافق 27 أكتوبر الجاري، وتستمر حتى نهاية الأسبوع.

جداول امتحانات شهر أكتوبر 2024 في الجيزة

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2024 للصف الثالث الابتدائي

- يوم الأحد 27 أكتوبر: امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الإثنين 28أكتوبر: امتحان مادة الرياضيات.

- يوم الثلاثاء 29 أكتوبر: امتحان مادة اللغة الإنجليزية. 

- يوم الأربعاء 30 أكتوبر: محتوى متعدد التخصصات «اكتشف» التربية الدينية.

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2024 للمرحلة الابتدائية

- يوم الأحد 27 أكتوبر: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

- يوم الإثنين 28 أكتوبر: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

- يوم الثلاثاء 29 أكتوبر: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.

- يوم الأربعاء 30 أكتوبر: امتحان مادتي الرياضيات، و تكنولوجيا المعلومات.

جداول امتحانات شهر أكتوبر 2024 في الجيزة

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2024 للصفين الأول والثاني الإعدادي

- يوم الأحد 27 أكتوبر: امتحان مادتي اللغة العربية والخط، والتربية الدينية.

- يوم الإثنين 28 أكتوبر: امتحان مادتي الجبر، والإحصاء والتربية الفنية.

- يوم الثلاثاء 29 أكتوبر: امتحان مادتي الهندسة، والعلوم.

- يوم الأربعاء 30 أكتوبر: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي.

- يوم الخميس 31 أكتوبر: امتحان مادة الدراسات.

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2024 للصف الأول الثانوي

- يوم الأحد 27 أكتوبر: امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الإثنين 28 أكتوبر: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الثلاثاء 29 أكتوبر: امتحان مادتي الرياضيات، والتاريخ.

- يوم الأربعاء 30 أكتوبر: امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

- يوم الخميس 31 أكتوبر: امتحان مادة العلوم المتكاملة.

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2024 للصف الثاني الثانوي

- يوم الأحد 27 أكتوبر: امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الإثنين 28 أكتوبر: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الثلاثاء 29 أكتوبر: امتحان الرياضيات التاريخ للشعبة الأدبي، وامتحان الرياضيات والأحياء للشعبة العلمي.

- يوم الأربعاء 30 أكتوبر: امتحان مادة علم النفس للشعبة الأدبي، وامتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمي.

- يوم الخميس 31 أكتوبر: امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبي، وامتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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