البلشي يدعو الصحفيين للمشاركة في النقاش حول لائحة القيد بجدول المنتسبين وضوابطها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:29 صباحاً - دعا نقيب الصحفيين خالد البلشي، أعضاء النقابة للمشاركة في استكمال ما بدأ من نقاشات لتطوير لوائح القيد الحالية وضوابطها، بما يضمن مد الحماية القانونية لممارسي المهنة الحقيقيين، ووضع جميع الضوابط الصارمة التي تَحُول دون انضمام منتحلي الصفة، وذلك من خلال جلسات نقاش موسعة بداية من الأسبوع القادم.

وقال البلشي، في بيان صحفي، إن قرار مجلس النقابة الأخير بتفعيل المادة (12) من قانون النقابة بشأن فتح طلبات القيد بجدول المنتسبين، يستهدف توفير مظلة نقابية لممارسي المهنة الحقيقيين.

وأكد نقيب الصحفيين، ضرورة مد الحماية القانونية لجميع ممارسي المهنة الحقيقيين عبر قواعد صارمة تصيغها الجمعية العمومية لسد الأبواب أمام منتحلي الصفة، والمتاجرين بالعضوية.