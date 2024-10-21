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أسعار الذهب والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الإثنين (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

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أسعار الذهب والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الإثنين (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

أسعار الذهب والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الإثنين (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:24 صباحاً -  نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا تحت عنوان (أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري والذهب).


وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الأسعار المعلنة هي متوسط أسعار التداول بالأسواق، وفقا للبنك المركزي المصري وشعبة الذهب والمجوهرات.

أسعار الذهب والعملات

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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