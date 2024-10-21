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رئيس الوزراء يتفقد مدرستي أمجاد والندي للتعليم الأساسي بكرداسة - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء يتفقد مدرستي أمجاد والندي للتعليم الأساسي بكرداسة - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يتفقد مدرستي أمجاد والندي للتعليم الأساسي بكرداسة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:12 صباحاً - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، انتظام العام الدراسى بمدارس كرداسة، بمحافظة الجيزة يرافقة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وبدأ جولته بكرداسة بتفقد مدرسة أمجاد للتعليم الأساسي وعقب ذلك ترجل على قدميه وصولاً لمدرسة الندى للتعليم الأساسي، وذلك لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بالعام الدراسي الجديد.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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