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بعد وفاتها.. من هي الأم تكلا أبو الوي رائدة تعليم الراهبات؟ - أخبار كلمتك

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بعد وفاتها.. من هي الأم تكلا أبو الوي رائدة تعليم الراهبات؟ - أخبار كلمتك

بعد وفاتها.. من هي الأم تكلا أبو الوي رائدة تعليم الراهبات؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:12 صباحاً - حالة من الحزن والأسي أصابت مدارس الراهبات، بعد رحيل الأم تكلا أبو الوي، الملقبة برائدة تعليم الراهبات، والتي نعاها جميع الطلاب والطالبات بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفاة الأم تكلا أبو الوي رائدة تعليم الراهبات

رحلت الأم تكلا أبو الوي، مديرة مدرسة سيدة المعونة للغات في مصر الجديدة، عن عمر يناهز الـ87 عامًا، وظلت تشغل منصب مُديرة المدرسة لأكثر من 60 عاما.

الأم تقلا أبو الوي

موعد ومكان عزاء الأم تقلا أبو الوي

تم تشييع جثمان الأم تكلا أبو الوي رائدة تعليم الراهبات، في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر أمس الأحد إلى كنيسة القديس مار يوسف للروم الكاثوليك بالدويلعة.

أعلنت مدرسة راهبات سيدة المعونة موعد ومكان عزاء الأم تكلا أبو الوي، قائلة: «نتقبل غدًا الإثنين الموافق 21 اكتوبر 2024 التعازي في أختنا الراحلة تقلا أبو الوي من السادسة مساءً إلى الساعة التاسعة مساءً بمدرسة راهبات سيدة المعونة الدائمة مصر الجديدة، نشكر الجميع على تعزيتكم»

الأخت تقلا أبو الوي

من هي الأم تكلا أبو الوي؟

وُلدت الأم تكلا أبو الوي في 9 أبريل 1937 في سوريا، لتحمل الجنسية السورية، وكانت تعيش في محافظة السويداء في سوريا.

وكان والدها عمدة محافظة السويداء في سوريا في ذلك الوقت، وبالرغم من اعتراضه إلا أنها سافرت إلى لبنان وأعلنت نذرها راهبة في كنيسة الأم حريصا سيدة لبنان.

الأخت تكلا أبو الوي

وتم اختيارها لاحقًا للعمل في مصر كمعلمة في واحدة من أبرز المدارس الكاثوليكية عام 1959، وذلك بتعيين من مجلس الرهبنة، وعادت إلى محافظتها لاستخراج بطاقة هوية للسفر خلال فترة الوحدة بين مصر وسوريا.

معلومات عن الأم تكلا أبو الوي

ووصلت إلى القاهرة وهي في سن 19 عامًا، والتحقت بكلية الآداب بجامعة عين شمس لدراسة التاريخ، حيث حصلت على الليسانس عام 1956.

الأخت تكلا أبو الوي

وحصلت أيضًا على الماجستير، لتبدأ رحلتها كمعلمة في المدرسة، وشغلت منصب مُديرة لمدرسة الراهبات سيدة المعونة للغات أكثر من 60 عاما، والتي ما زالت تديرها حتى أيامها الأخيرة.

وحصلت على لقب الأم تكلا في جميع المدارس الكاثوليكية في مصر، وبعد العمل في مصر لمدة تصل إلى 60 عامًا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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