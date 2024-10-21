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تداول 14 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

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تداول 14 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

تداول 14 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:06 صباحاً - الإثنين 21/أكتوبر/2024 - 09:50 ص 10/21/2024 9:50:57 AM

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

 أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 868 شاحنة و85 سيارة.

 

معدل تداول الحاويات 

 شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 346 شاحنة و70 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 522 شاحنة و15 سيارة. 


يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة بينما تغادر العبارة  أمل، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين بوسيددون اكسبريس ودليلة، كما تم تداول 3300 طن بضائع و355 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن كوين نفرتيتي، آور وسينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1360 راكبا بموانيها.
 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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