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نوات عنيفة وأمطار غير مسبوقة، خبير مناخ يصدم المواطنين بطقس الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

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نوات عنيفة وأمطار غير مسبوقة، خبير مناخ يصدم المواطنين بطقس الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

نوات عنيفة وأمطار غير مسبوقة، خبير مناخ يصدم المواطنين بطقس الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 08:54 مساءً - حالة الطقس، كشف تحسين شعلة خبير المناخ، عن موجة من التقلبات والاضطرابات الجوية تضرب البلاد لاسيما السواحل الشمالية خلال الفترة المقبلة.

اضطرابات مناخية تضرب السواحل الشمالية 

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: سنشهد نوع اضطرابات المناخية شديدة خاصة في الإسكندرية ودمياط والساحل الشمالي الفترة المقبلة.

نوات شديدة تضرب الإسكندرية

وأضاف: السواحل الشمالية لا سيما الإسكندرية ستشهد نوات شديدة وعنيفة وطقس شديد البرودة وارتفاع الأمواج ونشاط قوي للرياح خلال الفترة المقبلة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين 21-10-2024

حالة الطقس غدًا الإثنين 21- 10- 2024 بمحافظة البحيرة


طقس شديد البرودة 

ولفت: مصر سشهد شتاءًا شديد البرودة وقارسا خلال الفترة المقبلة، والمناطق الساحلية ستشهد سقوط أمطار بشكل غير مسبوق وبالتالي نتوقع احداث متصاعدة لم ولن تنتهي الي بنهاية فصل الشتاء . 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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