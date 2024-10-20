انطلاق الأسبوع التوظيفي لجامعة عين شمس في نسخته الثالثة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 08:31 مساءً - افتتحت الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فعاليات النسخة الثالثة والجديدة من الأسبوع التوظيفي لجامعة عين شمس "ASU Career Week 2024" والذى ينظمه مركز التوظيف بالجامعة التابع لقطاع الإبتكار والتدريب على مدار خمسة أيام.

انطلاق الأسبوع التوظيفي لجامعة عين شمس في نسخته الثالثة

تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، الدكتورة نيڤين عاصم رئيس قطاع الإبتكار والتدريب وتحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف.

شهد افتتاح هذا الحدث التوظيفى الهام المخصص لطلاب وخريجي جامعة عين شمس الأستاذ الدكتور حسام الشريف وكيل معهد إعداد القادة نيابة عن الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة وعددًا من عمداء ووكلاء الكليات وممثلى الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية المشاركة.

في كلمتها أكدت الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بقضية التوظيف، وتسعى لسد الفجوات وتحقيق التكامل بين مهارات الطلاب والخريجين واحتياجات سوق العمل، وذلك لضمان تخريج طلاب متميزين قادرين على المنافسة بقوة. مؤكدة أن التوظيف يمثل الهدف الأساسي لطلاب الجامعة، كما يعد معيارا هاما من معايير التصنيف الدولي للجامعات.

وأضافت أن الجامعة تسعى باستمرار لدراسة المتطلبات المتغيرة لسوق العمل بهدف تطوير مهارات طلاب وخريجي الجامعة للحفاظ على مكانتهم المتميزة في سوق العمل.

محور التوظيف والتطوير المهني

وفي كلمة الدكتور حسام الشريف وكيل معهد إعداد القادة نقل تحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور أيمن عاشور والأستاذ الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة معربا عن سعادته لتواجده اليوم في هذا المحفل المتميز بجامعة عريقة كجامعة عين شمس التي تسعى دوما الي التميز والاستدامة.

وأكد أن محور التوظيف والتطوير المهني يعد أحد أهم الركائز الاستراتيجية في التعليم العالي، حيث يُسهم بشكل فعّال في تعزيز جاهزية الطلاب لسوق العمل، ويساعد في تطوير قدراتهم المهنية بما يتناسب مع متطلبات العصر المتسارعة.

أكدت الدكتورة ريم الكباريتي، مدير إدارة رابطة الخريجين، على الدور المحوري للرابطة كشريك أساسي لمركز التوظيف في جميع فعالياته،مشيرة إلى دور الرابطة في تعزيز التواصل والترابط بين الخريجين والجامعة، من خلال العديد من الفعاليات لافتة إلي دور الرابطة فى دراسة احتياجات سوق العمل وتطوير مهارات الخريجين وتوفير فرص عمل لهم، مما يعزز سمعة جامعة عين شمس محليًا وإقليميًا ودوليًا، ويسهم في رفع تصنيفها، كما استعرضت مجموعة الخدمات التي تقدمها الرابطة لأعضائها منذ تأسيسها.

وأوضح الدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف أن أسبوع التوظيف الثالث بجامعة عين شمس يهدف إلى دعم الطلاب والخريجين المتميزين من الجامعة من خلال تعزيز فرص التواصل مع الشركات الكبرى، سواء المحلية أو الدولية بالإضافة إلى منح المشاركين أيضًا فرصة لإجراء مقابلات شخصية مباشرة مع كبار مسؤولي التوظيف في الشركات الكبرى، ويمثل الأسبوع تجربة متكاملة تمكّن الطلاب والخريجين من الخروج بفرص عمل حقيقية وجادة تلبي طموحاتهم المهنية.

وأضاف أن التحضير لفعاليات الأسبوع استمر علي مدار شهرين متكاملين وتم عمل برنامج تدريبي للطلاب المتطوعين المشاركين في الحدث إلى جانب حملة دعائية كبرى للوصول إلي المستهدفين.

أشار الدكتور أحمد عبد العزيز إلى أن الاسبوع يشارك فى فعالياته 36 شركة و6 شركاء وسيتم خلاله تنظيم 45 فعالية،كما سيتم توفير أكثر من ألف فرصة عمل وفرص تدريبية للطلاب والخريجين.

يذكر أن فعاليات الأسبوع التوظيفي تنقسم إلى جزئين الجزء الأول يضم معرض توظيفي بمشاركة عددا كبيرًا من الشركات وسيكون علي مدار أيام 20، 21، 22 اكتوبر 2024، من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 8 مساءا، بمقر مركز التوظيف، داخل المدينة الجامعية بالعباسية.

أيام التوظيف المفتوحة

وستتضمن الفعاليات حوارات مهنية، دوائر الإرشاد المهنى، فرص عمل وتدريب إلى جانب بناء علاقات مع أبرز أصحاب العمل في سوق التوظيف،وسيتم تخصيص اليوم الأول لطلاب وخريجي كليات الهندسة، حاسبات ومعلومات، واليوم الثانى لكلية التجارة.واليوم الثالث لكليات ألسن، أداب، حقوق، وتربية.

أما الجزء الثاني من الحدث تحت مسمى " أيام التوظيف المفتوحة " سيتضمن مقابلات أولية فورية مع الشركات وجلسات تعريفية علي مدار يومى الأربعاء والخميس 23، 24 أكتوبر 2024، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 4 عصرًا، داخل مقر مركز التوظيف. بمشاركة الشريك الاستراتيجي للحدث بالإضافة إلي الشركاء الرئيسين.

وسيتم تخصيص يوم الأربعاء لكليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات، ويوم الخميس لكليات التجارة، الألسن، الآداب، الحقوق، والتربية.

و للمشاركة في أيام التوظيف المفتوحة لابد من المشاركة في المعرض التوظيفى وحجز دورًا مسبقًا من خلال المنظمين المتواجدين في جناح مركز التوظيف.

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