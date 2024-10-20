أسعار الذهب اليوم الأربعاء، آخر تحديث بعد مفاجآت أمس غير المتوقعة - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، آخر تحديث بعد مفاجآت أمس غير المتوقعة - أخبار كلمتك

تطور جديد في سعر النفط بسبب شح المعروض وتعيين وزير خارجية أمريكي متشدد تجاه إيران - أخبار كلمتك

تطور جديد في سعر النفط بسبب شح المعروض وتعيين وزير خارجية أمريكي متشدد تجاه إيران - أخبار كلمتك

اليوم، منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة المغرب بدورة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

اليوم، منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة المغرب بدورة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث التاسع لقراءة “صحيح البخاري” من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث التاسع لقراءة “صحيح البخاري” من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

لبناء الإنسان ونشر القيم الدينية، الأوقاف ترسل اليوم قوافل دعوية إلى المناطق الحدودية - أخبار كلمتك

لبناء الإنسان ونشر القيم الدينية، الأوقاف ترسل اليوم قوافل دعوية إلى المناطق الحدودية - أخبار كلمتك

وظائف الأرصاد الجوية، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

وظائف الأرصاد الجوية، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين مواليد 2008 يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الجزائر - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين مواليد 2008 يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الجزائر - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

البدوي: تصريحات «السيسي» شاملة وكاشفة بالأرقام للتحديات التي واجهت مصر السنوات الماضية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
البدوي: تصريحات «السيسي» شاملة وكاشفة بالأرقام للتحديات التي واجهت مصر السنوات الماضية - أخبار كلمتك

البدوي: تصريحات «السيسي» شاملة وكاشفة بالأرقام للتحديات التي واجهت مصر السنوات الماضية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 08:24 مساءً - أكد مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، كانت شاملة وكاشفة بالأرقام للتحديات التي واجهت مصر في السنوات الماضية وكيف تخطتها بالإجراءات التي تمت بقيادته الرشيدة.

وأشار البدوي إلى أن تصريحات الرئيس السيسي حول ربط العلاقة بين النمو السكاني السريع و البطالة وارتفاع معدلاتها تعكس فهمًا عميقًا لإدارته للأسباب الجذرية، لهذه المشكلة والخطط التي واجهتها استراتيجية مصر للتنمية المستدامة، والتي حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال مكافحة البطالة.

ولفت البدوي إلى أن تأكيد الرئيس على الجهود المبذولة لخلق ملايين فرص العمل، تؤكد أن مصر تدرك أهمية خلق فرص عمل كحل أساسي لمشكلة البطالة.

ونوه نائب رئيس اتحاد عمال مصر إلى أن النجاح في خفض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها 6.5% التي تحدث عنها الرئيس اليوم في تصريحاته، كانت من اهم أسبابها تلك السياسات الاقتصادية الناجحة التي وجه بها الرئيس السيسي، وكان من بينها الاستثمار في البنية التحتية وتنفيذ مشروعات ضخمة مثل مشروع القناة الجديدة ومشروعات الطرق والكباري، التي خلقت آلاف فرص العمل في مراحل الإنشاء والتشغيل، وتحسين البيئة الاستثمارية بتحسين البنية التحتية، مما جعل مصر وجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ساهم في خلق المزيد من فرص العمل، وكذلك تقديم برامج تدريبية للمساعدة في تطوير قدرات رواد الأعمال. و ربط التعليم بسوق العمل و تطوير برامج تعليمية وتدريبية تتناسب مع احتياجات سوق العمل، مما يزيد من قابلية الخريجين للتوظيف.

اقرأ أيضاً
«هذا ما ينتظره المصريون».. مصطفى بكري يشيد بتصريحات الرئيس السيسي حول مراجعة شروط صندوق النقد

الرئيس السيسي: نعاني من حالة فقر مائي شديد.. ولم ندخل في أي صراعات

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق