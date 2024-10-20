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خلال حواره مع مصطفى بكري.. خليل الحية: نثق في الدور المصري.. والاحتلال يتحمل مسئولية عدم التوصل لاتفاق - أخبار كلمتك

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خلال حواره مع مصطفى بكري.. خليل الحية: نثق في الدور المصري.. والاحتلال يتحمل مسئولية عدم التوصل لاتفاق - أخبار كلمتك

خلال حواره مع مصطفى بكري.. خليل الحية: نثق في الدور المصري.. والاحتلال يتحمل مسئولية عدم التوصل لاتفاق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 08:24 مساءً - أكد الدكتور خليل الحية نائب رئيس حركة حماس، أنه على مدى 12 شهرًا هو عمر العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، متابعا: «كنا نلمس حرص مصر في المفاوضات على وقف العدوان وتقديم المساعدات إلى المحاصرين في غزة والسعي إلى حل جميع المشاكل العالقة».

وأضاف الحية، في حواره مع الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، بالقاهرة، أن مصر لم تتوان عن بذل الجهود والرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل مع جميع الأطراف المعنية للتوصل إلى اتفاق، معقبا: «ثقتنا في الدور المصري النزيه دفعتنا إلى السعي بكل ما نملك لإنجاح المفاوضات الجارية، إلا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسئولية الكاملة عن عدم التوصل إلى اتفاق ينهي هذه الأزمة»

وقال: «أود أن أؤكد أن مواقف مصر، لم تكن مواقف لحظية وإنما هي مواقف ثابتة، فقبل عملية طوفان الأقصى، كانت مصر هي الشريان من خلال التجارة وإمداد غزة بما تحتاجه من سلع وتسهيل المهمات أمام التجار، وبعد العدوان ظلت مصر تبعث بالمساعدات الغذائية والدوائية وبنسبة كبيرة، ولم تتوقف هذه المساعدات إلا بعد استيلاء إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني».

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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