أسعار الذهب اليوم الأربعاء، آخر تحديث بعد مفاجآت أمس غير المتوقعة - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، آخر تحديث بعد مفاجآت أمس غير المتوقعة - أخبار كلمتك

تطور جديد في سعر النفط بسبب شح المعروض وتعيين وزير خارجية أمريكي متشدد تجاه إيران - أخبار كلمتك

تطور جديد في سعر النفط بسبب شح المعروض وتعيين وزير خارجية أمريكي متشدد تجاه إيران - أخبار كلمتك

اليوم، منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة المغرب بدورة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

اليوم، منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة المغرب بدورة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث التاسع لقراءة “صحيح البخاري” من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث التاسع لقراءة “صحيح البخاري” من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

لبناء الإنسان ونشر القيم الدينية، الأوقاف ترسل اليوم قوافل دعوية إلى المناطق الحدودية - أخبار كلمتك

لبناء الإنسان ونشر القيم الدينية، الأوقاف ترسل اليوم قوافل دعوية إلى المناطق الحدودية - أخبار كلمتك

وظائف الأرصاد الجوية، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

وظائف الأرصاد الجوية، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين مواليد 2008 يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الجزائر - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين مواليد 2008 يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الجزائر - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

وزير الزراعة: قمنا بتحرك سريع لتخفيض أسعار الدواجن والبيض - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الزراعة: قمنا بتحرك سريع لتخفيض أسعار الدواجن والبيض - أخبار كلمتك

وزير الزراعة: قمنا بتحرك سريع لتخفيض أسعار الدواجن والبيض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 08:15 مساءً - اسعار الدواجن والبيض، كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تحرك جديد من أجل السيطرة على أسعار الكتاكيت والدواجن والبيض.


طلب استيراد البيض المخصب وبيض المائدة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: عقدنا اجتماعات مع المنتجين والبعض استجاب والاَخر لم يستجب، وبالتالي طلبنا من المستوردين استيراد البيض المخصب وبيض المائدة خلال الفترة المقبلة.

 

تراجع سعر الكتكوت

ولفت: مع تحركنا لاستيراد الكتاكيت والبيض المخصب وبيض المائدة كان لذلك أثره الإيجابي حيث أدى إلى تراجع سعر الكتكوت الي 35 جنيها الفترة الماضية.

رئيس شعبة الدواجن يكشف سبب الأزمة الحالية في ارتفاع أسعار الكتاكيت

أسعار الدواجن تخالف توقعات ارتفاعات الوقود..الكتكوت يعاود الارتفاع.. مواطنون ضد الغلاء: أزمة تهدد المربيين ومنظومة الأمن الغذائي

مراقبة أسعار الدواجن والبيض

وأختتم: حاليا نراقب السوق بالتنسيق مع وزير التموين بحيث نصل إلى تعادل الأسعار، وهناك اجتماعات مستمرة لمتابعة اسعار الكتاكيت والبيض والدواجن.


ونقدم لكم من خلال موقع "كلمتك"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

وظائف الأرصاد الجوية، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق