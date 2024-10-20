وزير الزراعة يكشف عن تطورات جديدة في ملف التصالح بمخالفات البناء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 08:15 مساءً - التصالح بمخالفات البناء، كشف علاء فاروق وزير الزراعة، أن هناك تعليمات بتسهيل إجراءات التصالح بالنسبة لمخالفات البناء، حيث سيتم إنهاء بحث الطلب أو الملف في وقت سريع.

فحص طلبات التصالح بمخالفات البناء

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوك”: ستكون هناك لجنة مشكلة من التنمية المحلية والزراعة وهي تحت تصرف المحافظ، لفحص طلبات التصالح في مخالفات البناء، ورفعها للمنظومة ثم تنظر وزارة الزراعة هذا الطلب ومن ثم الموافقة على الطب حال كان متوافقا للشروط.

محافظ القليوبية: التصالح في مخالفات البناء على رأس معايير تقييم أداء رؤساء المراكز منها عدم صحة المستندات، حالات رفض التصالح في مخالفات البناء

مدة الانتهاء من طلبات التصالح في مخالفات البناء

وتابع: سنقوم بتعديل بعض الإجراءات في ملف التصالح بمخالفات البناء بحيث يتم الانتهاء من الطلبات في فترة زمنية لا تتخطى مدة الشهر، وخلال الأسبوع المقبل سنعقد اجتماع لوضع النقاط والخطوط العريضة لحسم الملف.

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