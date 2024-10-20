أسعار الذهب اليوم الأربعاء، آخر تحديث بعد مفاجآت أمس غير المتوقعة - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، آخر تحديث بعد مفاجآت أمس غير المتوقعة - أخبار كلمتك

تطور جديد في سعر النفط بسبب شح المعروض وتعيين وزير خارجية أمريكي متشدد تجاه إيران - أخبار كلمتك

تطور جديد في سعر النفط بسبب شح المعروض وتعيين وزير خارجية أمريكي متشدد تجاه إيران - أخبار كلمتك

اليوم، منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة المغرب بدورة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

اليوم، منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة المغرب بدورة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث التاسع لقراءة “صحيح البخاري” من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث التاسع لقراءة “صحيح البخاري” من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

لبناء الإنسان ونشر القيم الدينية، الأوقاف ترسل اليوم قوافل دعوية إلى المناطق الحدودية - أخبار كلمتك

لبناء الإنسان ونشر القيم الدينية، الأوقاف ترسل اليوم قوافل دعوية إلى المناطق الحدودية - أخبار كلمتك

وظائف الأرصاد الجوية، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

وظائف الأرصاد الجوية، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين مواليد 2008 يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الجزائر - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين مواليد 2008 يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الجزائر - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

وزير الزراعة يكشف عن تطورات جديدة في ملف التصالح بمخالفات البناء - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الزراعة يكشف عن تطورات جديدة في ملف التصالح بمخالفات البناء - أخبار كلمتك

وزير الزراعة يكشف عن تطورات جديدة في ملف التصالح بمخالفات البناء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 08:15 مساءً - التصالح بمخالفات البناء، كشف علاء فاروق وزير الزراعة، أن هناك تعليمات بتسهيل إجراءات التصالح بالنسبة لمخالفات البناء، حيث سيتم إنهاء بحث الطلب أو الملف في وقت سريع.

 

فحص طلبات التصالح بمخالفات البناء

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوك”: ستكون هناك لجنة مشكلة من التنمية المحلية والزراعة وهي تحت تصرف المحافظ، لفحص طلبات التصالح في مخالفات البناء، ورفعها للمنظومة ثم تنظر وزارة الزراعة هذا الطلب ومن ثم الموافقة على الطب حال كان متوافقا للشروط.

محافظ القليوبية: التصالح في مخالفات البناء على رأس معايير تقييم أداء رؤساء المراكز

منها عدم صحة المستندات، حالات رفض التصالح في مخالفات البناء

 

مدة الانتهاء من طلبات التصالح في مخالفات البناء

وتابع: سنقوم بتعديل بعض الإجراءات في ملف التصالح بمخالفات البناء بحيث يتم الانتهاء من الطلبات في فترة زمنية لا تتخطى مدة الشهر، وخلال الأسبوع المقبل سنعقد اجتماع لوضع النقاط والخطوط العريضة لحسم الملف.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق