10 مزايا لعمال التراحيل بعد ضمهم لمنظومة العمالة غير المنتظمة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 08:15 مساءً - أعلن وزير العمل محمد جبران، الأسبوع الماضي عن ضم أول قائمة تم حصرها من عمال التراحيل الذين يعملون باليومية، في القطاع غير الرسمي، بمحافظة القاهرة، إلى منظومة العمالة غير المنتظمة، والموافقة على صرف أول منحة لهم من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظم.

منح ومزايا العمالة غير المنتظمة

وفي هذا الاطار تقدم “ كلمتك ” أبرز المزايا والمنح التي يحصل عليها عمال التراحيل بعد انضامهم للعمالة غير المنتظمة المسلجلة بوزارة العمل ومديرياتها والتي تتضمن ما يلي:

_ 6 منح سنوية، هم: "منحة عيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد العمال، والمولد النبوي، وشهر رمضان، وعيد الميلاد المجيد".

_ التأمين على العامل نفسه فى مواقع العمل، ضد إصابات العمل، والإصابات الشخصية، والتى بناء عليها يتم صرف 200 ألف جنيه بناء عليها كتعويض للأسر.

_ في حالة الزواج يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه ولمرة واحدة فقط.

_ في حالة المولود الأول والثاني يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه، وفي حالة التوأم يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه.

_ الرعاية الصحية، حيث تتعاقد الوزارة مع مستشفيات وصيدليات ومعامل للتحاليل ويتم سداد كامل التكاليف من خلال الوزارة من الحساب المركزى للعمالة غير المنتظمة، ولا يتحمل العامل أية تكاليف مطلقا.

_ إعداد قاعدة بيانات خاصة بعمال التراحيل، لتوفير فرص عمل لهم، وسهولة التواصل.

_ توفير فرص تدريبية مجانية على مهن يحتاجها سوق العمل.

_ تخطط وزارة العمل لتخصيص مناطق آدمية لعمال التراحيل لانتظار أصحاب العمل أو فرص عمل، بدلا من الجلوس على الأرصفة.

_ وزارة العمل تعمل فى الوقت الحالى على ضم العمالة غير المنتظمة للتأمين الصحى، وبالتالى ستشمل تلك الميزات أيضا عمال التراحيل.

_ مصاريف خاصة بالخدمات العامة التي يمكن تقديمها للعمال لمواجهة أي أزمات طارئة.

طرق حصر العمالة غير المنتظمة

يأتي ذلك في إطار خطة "الوزارة" نحو حصر وتسجيل بيانات، هذه الفئة في كافة الميادين بالمحافظات، والبدء بمحافظة القاهرة، وذلك لشمولهم بالحماية والرعاية الاجتماعية التي تحصل عليها الأسماء المسجلة رسميا، في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، عن طريق مقاولين وشركات، ومنها 6 منح سنوية، ورعاية صحية واجتماعية، وتعويضات في حالة الوفاة أو الإصابة.



وأوضح وزير العمل أنه ومنذ توليه حقيبة الوزارة قام بجولات ميدانية في ميادين محافظة القاهرة،والتقى بعدد من عمال التراحيل،وتعهد لهم ببحث كافة السبل لتقديم الرعاية والحماية بهم،ووجه مديرية عمل القاهرة بالحصر والتسجيل،وإعداد قواعد وقوائم بيانات لتسهيل عملية الوصول لهم وتقديم الدعم والحماية.

وأكد الوزير أن توفير الحماية الاجتماعية والصحية ودعم الفئات الأكثر احتياجا، من أهم توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،وكذلك ضمن محاور برنامج الحكومة.

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