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بعد زيادة أسعار وسائل النقل البديلة، إقبال على قطار السادات- كفر داود - أخبار كلمتك

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بعد زيادة أسعار وسائل النقل البديلة، إقبال على قطار السادات- كفر داود - أخبار كلمتك

بعد زيادة أسعار وسائل النقل البديلة، إقبال على قطار السادات- كفر داود - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 08:15 مساءً - أدى ارتفاع أسعار وسائل المواصلات إلى قيام أعداد كبيرة من  الركاب باستخدام السكك الحديدية بصفتها أرخص من الوسائل الأخرى. 

ونقل خط قطار السادات كفر داود أمس واليوم ما يقرب من 400 ألف راكب، وسط ارتفاع يومى فى أعداد الركاب، الأمر الذى يكشف أهمية خط السادات للركاب.

الهيئة القومية للسكك الحديدية، وأعلنت السكك الحديد افتتاح خط قطار السادات كفر داود بعد مراجعة التشغيل لكافة الاستعدادات لبدء التشغيل الفعلي لخط  السادات كفر داود، والذى يخدم قطاعا كبيرا من المواطنين ويخدم المنطقة الصناعية بالسادات.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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