مصر تدين قصف الاحتلال لمربع سكني ببيت لاهيا وتطالب بتفعيل أدوات المحاسبة الدولية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 07:17 مساءً - أدانت مصر بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي لمربع سكني في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وهو ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين الفلسطينيين المدنيين.

واستنكرت مصر استمرار إسرائيل في استهداف المدنيين العزل بقطاغ غزة وارتكاب المجازر بحقهم، واستهداف المنشآت المدنية بما في ذلك المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس بالقطاع، مشددة على عدم وجود أي مبرر أخلاقي أو عسكري لهذه الحصيلة الهائلة من الخسائر بين صفوف المدنيين والنساء والأطفال الفلسطينيين.

وأكدت مصر، على ضرورة تفعيل أدوات المحاسبة الدولية وإنهاء معاناة المدنيين في غزة وتوقف إسرائيل فورا عن استهداف وترويع المدنين وانتهاك أبسط قواعد ومبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن بالاضطلاع بمسئولياته في حفظ السلام والأمن الدوليين، محذرة من عواقب تقاعس المجتمع الدولي عن التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي.