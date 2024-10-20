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«عربية النواب» تدين التصعيد غير المبرر من قبل جيش الاحتلال في لبنان - أخبار كلمتك

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«عربية النواب» تدين التصعيد غير المبرر من قبل جيش الاحتلال في لبنان - أخبار كلمتك

«عربية النواب» تدين التصعيد غير المبرر من قبل جيش الاحتلال في لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 07:17 مساءً - عقدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، اليوم الأحد، اجتماعا برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، لمناقشة آخر التطورات على الساحة اللبنانية والاعتداءات الإسرئيلية.

وأصدرت اللجنة بيانا، أكدت فيه أنها تدين التصعيد غير المبرر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، الذي ينذر بعواقب وخيمة واتساع دائرة الصراع في الشرق الأوسط، كما تعرب عن تضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق.

وثمنت اللجنة دور القيادة السياسية المصرية ودعمها للبنان الشقيق في الحفاظ علي أرضه ومؤسساته الدستورية، وأشادت بمطالبته بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار واحتواء التصعيد الأقليمي.

وأشادت اللجنة بدور القيادة السياسية في مساندة لبنان بإرسال مساعدات عاجله لإغاثة أكثر من مليون و200 ألف نازح لبناني من قرى الجنوب جراء القصف الإسرائيلي علي لبنان.

وشددت اللجنة على ضرورة الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701لسنة2006 بخصوص لبنان بجميع عناصره دون انتقائيه.

وطالبت جميع السياسيين اللبنانيين بضرورة تنفيذ اتفاق الطائف حتى يستكمل لبنان مؤسساته الدستورية.

وأخيرا أكدت اللجنة ضرروة وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أن الهدوء لن يعود للمنطقة، إلا بوقف القتال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 67.

وتؤكد اللجنة أنها في حالة انعقاد دائم لمواكبة الأحداث الجارية بلبنان الشقيق أول بأول، وكذا جميع الاحداث المستجدة علي الساحة العربية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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