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بدر عبد العاطي: نقترب من الاحتفال بمرور 120 عاما على العلاقات المصرية الرومانية - أخبار كلمتك

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بدر عبد العاطي: نقترب من الاحتفال بمرور 120 عاما على العلاقات المصرية الرومانية - أخبار كلمتك

بدر عبد العاطي: نقترب من الاحتفال بمرور 120 عاما على العلاقات المصرية الرومانية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 07:17 مساءً - أعرب الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن سعادته بزيارة وزيرة الخارجية الرومانية لومينيتسا أودوبيسكو، إذ أنها تعد الزيارة الأولى لها منذ عام 2013.

وأضاف «عبد العاطي» خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الرومانية لومينيتسا أودوبيسكو: «تأتي هذه الزيارة ونحن على مقربة من الاحتفال بمرور 120 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والرومان بحلول عام 2026، واستكمالا لسلسة من الزيارات المثمرة المهمة التي جرى تبادلها بين البلدين في السنوات الأخيرة، وعلى أعلى المستويات».

وتابع: «أن الزيارات المتبادلة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين مصر ورومانيا، إذ تعتبر مصر الشريك التجاري الأول لرومانيا في إفريقيا»، مشيرًا إلى أنه تم التوافق على استفادة رومانيا من العمالة والخبرات المصرية، كما ناقشا الثنائي التعاون في مجالات التعليم والثقافة والسياحة مع رومانيا.

وواصل: كما ناقشنا قضية المياه باعتبارها قضية وجودية بالنسبة إلى مصر، والقضية الفلسطينية والجهود المصرية مع قطر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين».

واختتم زير الخارجية المصري: «أكدنا أهمية العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأكدنا أيضًا أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لمواجهة مرض شلل الأطفال».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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