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شاهد جولة السيسي التفقدية في معرض المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية - أخبار كلمتك

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شاهد جولة السيسي التفقدية في معرض المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية - أخبار كلمتك

شاهد جولة السيسي التفقدية في معرض المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 07:16 مساءً - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي معرض المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية.

كما حضر الرئيس فعاليات جلسة حوارية حيث وجه الرئيس خلالها مداخلة حيث قال الرئيس السيسي أن مصر لديها تجربة في تحويل المحنة إلى منحة

وأضاف الرئيس السيسي: خرجنا من 2011 بظروف اقتصادية صعبة وعدم استقرار أمنى.

وقال أيضا استخدمنا استراتيجية قائمة على حولول متوزازنة ومتكاملة ومتداخلة مع الاحتفاظ على تحقيق الأهداف.

وأكد الرئيس السيسي أن فيروس سي كان من أخطر الأزمات التى واجهنا في القظاع الصحي مشيرا إلى أن مصر أصبحت خالية تماما من فيروس سي.

وتابع الرئيس السيسي:عملنا على توفير فرص عمل لمواجهة البطالة موضحا أن الدولة نفذت مسحا طبيا كاملا على هامش علاج فيروس سي.

وقال: نجحنا في خفض معدل البطالة إلي 6,5%.

وأضاف الرئيس السيسي: نجحنا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

كما أوضح الرئيس السيسي أن حصتنا من المياة ثابتة رغم إرتفاع عدد السكان وهو ما أدخلنا فى فقر مائي.

وقال: برنامج الإصلاح الاقتصادي يتم تنفيذه في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية شديدة الصعوبة

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه  دخلنا في برنامج ضخم على مدي السنوات الماضية لمعالجة المياة لمواجهة حالة الفقر المائي.

وشدد الرئيس السيسي قائلا: إذا كانت التحديات ستجعلنا نضغط بشكل لا يتحملة الناس فلابد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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