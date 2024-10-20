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قائد القوات البحرية: نبذل كل الجهد للحفاظ على أمن مصر وحدودها - أخبار كلمتك

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قائد القوات البحرية: نبذل كل الجهد للحفاظ على أمن مصر وحدودها - أخبار كلمتك

قائد القوات البحرية: نبذل كل الجهد للحفاظ على أمن مصر وحدودها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 07:16 مساءً - قال قائد القوات البحرية الفريق أشرف عطوة، إن قواتنا البحرية تحتفل اليوم بعيدها السابع والخمسين الذى يوافق ذكرى يوم الحادى والعشرين من أكتوبر عام ١٩٦٧ ذلك اليوم الخالد في تاريخ القوات البحرية المصرية حيث قامت قواتنا البحرية الباسلة بإطلاق أول صاروخ بحرى على مستوى العالم وتدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات.


واضاف خلال الاحتفال بالعيد 57 للقوات البحرية: ان ما حققته قواتنا البحرية فى ذلك اليوم المجيد لا يختزل فى نصر تم تحقيقه خلال معركة بحرية بل هو يوم إستعادة الثقة للجندى المصرى والدليل على أن رجال قواتنا البحرية مازالوا قادرين على تنفيذ مهامهم وحماية حدودنا البحرية. 

لقد كان هذا اليوم بمثابة رسالة طمأنة لشعب مصر العظيم بأن يوم النصر  والكرامة أت لا محالة بعزيمة وإصرار رجال القوات المسلحة.

احتفال قواتنا المسلحة والشعب المصرى بذكرى أكتوبر 

وأضاف إن ما تمتلكه قواتنا البحرية اليوم من إمكانيات وقدرات متطورة هو نتاج منظومة عمل متكاملة يبذل فيها الجهد والعرق والدماء لرجال  صدقوا ما عاهدوا الله عليه ولن يمر هذا الإحتفال دون أن نتذكر شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لوطننا الغالى مصر.

وتابع: ويتزامن العيد السابع والخمسين لقواتنا البحرية هذا العام مع إحتفال قواتنا المسلحة والشعب المصرى بالذكرى الحادية والخمسين  لانتصارات السادس من أكتوبر  ۱۹۷۳ ذلك النصر الذى أعاد أرض سيناء  لمصرنا الغالية.


واستكمل حديثه قائلا إن قواتنا البحرية منذ إنشائها تمتلك سجلا حافلا بالإنجازات والنجاحات ولعل ما مرت به من مراحل التطوير خلال العشر سنوات السابقة بدعم من القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة هي أحد تلك النجاحات والتي اشتملت على تطوير البنية التحتية للقواعد البحرية لتكون في مصاف القوات البحرية العالمية وبما يلبى مطالب القوات البحرية لتكون قادرة على تنفيذ مهامها  على كافة الإتجاهات الإستراتيجية بمسرحى عمليات البحرين المتوسط والأحمر بشكل متزن وفعال.

 

دعم القدرات القتالية لقواتنا البحرية


واستكمالا لمراحل التطوير تم دعم القدرات القتالية لقواتنا البحرية  من خلال امتلاك العديد من الوحدات البحرية مختلفة الطرازات والتي تم بناء البعض منها فى ترسانات القوات البحرية مثل الفرقاطات طراز جوویند والفرقاطات طراز ميكو وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي العالمي في مجال التسليح وبناء السفن وهو ما كان له أثر كبير في تعزيز قدرات قواتنا البحرية  لتأمين وحماية السواحل المصرية وفرض السيادة المصرية على المياه الإقليمية والاقتصادية وتحقيق مصالحها الإستراتيجية والقومية على كافة الإتجاهات ومجابهة التحديات المتزايدة بالمنطقة للحفاظ على الأمن البحرى وحرية الملاحة والتجارة العالمية.

 

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ولفت إلي إنه بالتزامن مع هذا التطوير لم يتم إغفال العنصر البشرى الذى يعد الثروة الحقيقية لقواتنا البحرية حيث تم تطوير كافة أساليب وطرق التدريب والتأهيل للفرد المقاتل بدءا من طلبة الكلية البحرية ومرورا بضباط الصف والجنود وإنتهاءا بالضباط وقادة الوحدات البحرية وذلك بهدف بناء الفرد المقاتل الذى يمتلك أعلى درجات  الإحتراف لأداء مهامه بعقيدة راسخة لا تتغير عقيدة النصر أو الشهادة. 


 

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ولم نصل إلى ما نحن عليه اليوم إلا بفضل الله تعالى وعزيمة رجال قواتنا البحرية.
 

ووجه الفريق اشرف عطوة قائد القوات البحرية رسالة تحية وتقدير وإعزاز لأبنائه الضباط وضباط الصف والجنود والعاملين المدنيين لما يبذلوه من جهد وعرق لوطنهم مصر أرض الكنانة وقلب الأمة العربية.


كما توجه بالشـكر والتقـدير للقيادة العامة للقوات المسـلحة لتذليل كافة الصعاب بتقديم الدعم غير المحدود والمستمر وتوفير سبل النجاح  لتنفيذ المهام على كافة المستويات. 


واضاف: يسعدنى اليوم تقديم الشكر العميق باسم القوات البحرية للقيادة السياسية الرشيدة التي تبنت نهجا متكاملا لتحقيق التنمية المستدامة وبناء وطن قادر علـى حماية مقدرات ومكتسبات شـعبه فى ظل ظروف سياسية وأمنية وأقتصادية تغيرت معها أوضاع العديد من شعوب المنطقة. 

الحفاظ على أمن مصر وحدودها البحرية


وفي الختام نجدد العهد أمام الله تعالى على أن نبذل كل الجهد للحفاظ على أمن مصر وحدودها البحرية بما تحتويه من ثروات قومية مستعدين دائما لتنفيذ مهامنا متوكلين على الله عز وجل ومعتمدين على عزيمة رجال قواتنا البحرية لرفعة مصرنا الغالية، 
وحفظ الله مصر شعبا وجيشا تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة 
وكل عام وأنتم بخير.


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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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