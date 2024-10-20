«أمهات مصر» تشيد بكلمة الرئيس السيسي في المؤتمر العالمي للسكان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 05:43 مساءً - أشادت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، اليوم الأحد.

وقالت عبير، التي تشغل عضو لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة، رغم التحديات الاقتصادية في مصر والعالم، إلا أن الدولة المصرية شهدت تطور وإنجاز ملحوظ في مختلف المجالات ونواحي الحياة، وذلك بفضل قيادة سياسية استطاعت التفوق علي جميع الصعاب والتحديات التي تواجهنا، مشيرة إلى أن "انطلاق فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر اليوم ظهرت كالعادة بصورة مشرفه لمصر أمام العالم".

وتقام فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، (PHDC'24)، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر 2024 تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام».

ويهدف المؤتمر إلى تحقيق الازدهار على المستوى الإنساني، من خلال دفع النمو المستدام والحوكمة الفعالة والمشاركة المجتمعية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأفراد، والاستثمار في بناء الإنسان وتعزيز الابتكار، وذلك من خلال تمكين القدرات البشرية واستغلال التكنولوجيا المتطورة وإطلاق العنان للإبداع لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق تقدم ملموس.

كما يهدف إلى تعزيز الصحة والرفاة والعدالة، وذلك من خلال تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز المساواة وتمكين المجتمعات للارتقاء بمستويات الرفاة من خلال تعزيز العدالة الاجتماعية، فضلاً عن بناء مستقبل مرن ومستدام، من خلال التكيف مع التحولات السكانية ومعالجة التحديات المناخية والحد من المخاطر مع تعزيز سبل العيش المستدامة وبناء مجتمعات قوية.