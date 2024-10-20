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"التنظيم والإدارة" يعلن الانتهاء من ترقيات الموظفين في 25 جهة حكومية - أخبار كلمتك

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"التنظيم والإدارة" يعلن الانتهاء من ترقيات الموظفين في 25 جهة حكومية - أخبار كلمتك

"التنظيم والإدارة" يعلن الانتهاء من ترقيات الموظفين في 25 جهة حكومية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 05:14 مساءً - أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر سبتمبر 2024.


ترقيات الموظفين في الحكومة 

 

وانتهى الجهاز المركزي للتنظيم برئاسة الدكتور صالح الشيخ من ترقية عدد من الموظفين في 25  وحدة بالجهاز الإداري للدولة. 

وحدات الجهاز الإداري للدولة 

 

كما انتهي من دراسة تنفيذ قرار تكليف لعدد من الكوادر الطبية في 71 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وانتهي من دراسة إجراء تعديلات تنظيمية  في 8  وحدات من وحدات الجهاز الإداري للدولة

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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