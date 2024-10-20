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خبير عالمي في أمراض الكلى بالمجمعات الطبية للقوات المسلحة بكوبرى القبة والإسكندرية - أخبار كلمتك

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خبير عالمي في أمراض الكلى بالمجمعات الطبية للقوات المسلحة بكوبرى القبة والإسكندرية - أخبار كلمتك

خبير عالمي في أمراض الكلى بالمجمعات الطبية للقوات المسلحة بكوبرى القبة والإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 04:57 مساءً - أعلنت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن زيارة الدكتور محسن القوصى ( إنجليزى الجنسية ) خبير أمراض الكلى بالمملكة المتحدة فى الفترة من 23 وحتى 31 ديسمبر القادم  للعمل بالمجمعات الطبية للقوات المسلحة طبقًا للآتى:

1- المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة خلال المدة من 23-26 /12 /2024.

2- المجمع الطبى للقوات المسلحة بالإسكندرية خلال المدة من 27-31 /12 /2024.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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