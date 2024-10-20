البترول توقع 4 مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع شركات عالمية لزيادة الإنتاج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 04:57 مساءً - شهد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية توقيع ٤ مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بين قطاع البترول وشركات عالمية لتعزيز التعاون فى مجالات سلامة العمليات وكفاءة الطاقة وإزالة الكربون ونقل الغاز الطبيعي والهيدروجين والتقاط ونقل وتخزين ثاني اوكسيد الكربون والطاقة المستدامة وتدريب القيادات في مجال الصحة والسلامة والبيئة.

وجاء ذلك على هامش مؤتمر حوض البحر الأبيض المتوسط (MOC) الذي تستضيفه مدينة الإسكندرية حاليًا.

اتفاقية تعاون بين شركة إيجاس وشركة ديسفا اليونانية

ووقع على الاتفاقية المهندس يس محمد احمد العضو المنتدب التنفيذى لشركة إيجاس والسيدة ماريا ريتا الرئيس التنفيذى لشركة ديسفا اليونانية.

مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" وشركة "ديسفا" اليونانية

وتهدف إلى تعزيز التعاون في مجال نقل الغاز الطبيعي والهيدروجين والتقاط ونقل ثاني اوكسيد الكربون والطاقة المستدامة وإعادة تخزينه بين مصر واليونان.

وتشمل هذه المذكرة تبادل الخبرات والمعرفة الفنية في مجالات البنية التحتية للغاز والهيدروجين وثاني اكسيد الكربون، بالإضافة إلى دراسة فرص استثمارية مشتركة، مما يعزز دور مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة.

ووقع مذكرة التفاهم المهندس ياسر صلاح الدين رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب شركة جاسكو وماريا ريتا جالى الرئيس التنفيذي شركة ديسفا.

مذكرة تفاهم بين جاسكو وبيكرريسك الأمريكية

وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الشركتين في مجالات سلامة العمليات وكفاءة الطاقة وإزالة الكربون.

وسيتضمن هذا التعاون تبادل المعرفة والخبرات في هذه المجالات. بالإضافة إلى ذلك، يشمل الاتفاق التعاون في:

- تطوير البرمجيات المتطورة المتعلقة بسلامة العمليات وإزالة الكربون وكفاءة الطاقة.

- الاستفادة من خبرات وقدرات شركة جاسكو في دراسات سلامة العمليات وكفاءة الطاقة وازالة الكربون

- ⁠التدريب والتوعية ورفع الكفاءات بمجال سلامه العمليات وكفاءة الطاقة وذلك في مشروعات بيكرريسك المختلفة داخل وخارج مصر.

ووقع الاتفاقية عن جاسكو المهندس ياسر صلاح الدين رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة وعن شركة بيكرريسك السيد وين ريبش مدير تطوير الأعمال الدولية والتسويق بالشركة.

مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل

وتهدف المذكره إلى تدريب وتطوير القيادات في مجال الصحة والسلامة والبيئة بالشركات التابعة للهيئة بالتعاون مع شركة شل من خلال شل مصر انطلاقا من مكانتها كمشغل مسؤول وواحدة من شركات الطاقة الرائدة في إدارة الصحة والسلامة والبيئة، وتمتلك معرفة وخبرة تم اكتسابها من خلال مشروعاتها حول العالم وعقود زمنية من تطوير قيادة الصحة والسلامة والبيئة.

ووقع المذكرة المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول وداليا الجابرى رئيسة شركة شل مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.