وكيل مديرية تعليم كفر الشيخ يطلق برنامج «الوقاية من الإدمان» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 04:41 مساءً - قام الدكتور علاء جودة وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024 بإطلاق برنامج مشروع "الوقاية من الإدمان والمخدرات".

جاء ذلك بالتعاون مع كل من الإدارة المركزية لتطوير المناهج والإدارة المركزية للأنشطة الطلابية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومسئولي أمن المديريات والإدارات التعليمية المعنية.

وقام وكيل المديرية بإطلاق البرنامج في مدرسة الشهيد حمدي إبراهيم الإعدادية بنين بإدارة شرق كفر الشيخ، بحضور كل من أمين الغفلول موجه عام التربية الاجتماعية، هاني حمدان مدير غرفة عمليات المديرية و محمد زكي حلمي مدير إدارة مكاتب الخدمة الاجتماعية المدرسية.

الجدير بالذكر أن هذا البرنامج بدء تنفيذه في الفترة من 17 أكتوبر 2024 ويستمر حتى 10 من الشهر المقبل في عدد 420 مدرسة (إعدادي، ثانوي عام /فني ) قابلة للزيادة بـ مدارس الثلاث عشر إدارة تعليمية.